Novartis stellt am Investorentag weiteres Wachstum in Aussicht
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will in den kommenden Jahren von seiner Pipeline mit vielversprechenden Medikamentenkandidaten profitieren. Für 2024 bis 2029 werde ein Umsatzwachstum von 6 Prozent pro Jahr angestrebt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Novartis hatte diese Prognose bereits Ende Oktober im Zuge der Übernahme von Avidity Biosciences von 5 auf 6 Prozent erhöht.
Gleichzeitig wurde der Zeitrahmen für die Mittelfristziele nun auf 2025 bis 2030 in die Zukunft verschoben. In dieser Zeit soll das durchschnittliche Wachstum zu konstanten Wechselkursen bei 5 bis 6 Prozent liegen.
Bei der operativen Kerngewinnmarge will Novartis ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent erreichen./hr/ra/AWP/mis
