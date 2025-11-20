Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 20.11.2025 / 15:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2025 Kursziel: 145,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q3 sendet insgesamt positive Signale Sto hat gestern den Q3-Bericht vorgelegt und die Guidance bestätigt. Q3-Umsatz stabil, Ergebnisrückstand aufgeholt: Im Q3 erzielte Sto Umsatzerlöse i.H.v. 441,4 Mio. EUR, was fast genau dem Vorjahreswert entsprach (-0,1% yoy). Während im Inland mit 187,5 Mio. EUR (+1,3% yoy) leichtes Wachstum verzeichnet wurde, ging der Auslandsumsatz leicht auf 253,9 Mio. EUR (-1,1% yoy) zurück. Dies dürfte jedoch vor allem negativen Währungs- und Konsolidierungseffekten geschuldet sein, die sich nach 9M auf -6,8 Mio. EUR bzw. -14,4 Mio. EUR beliefen. Bereinigt lagen die 9M-Erlöse im Konzern marginal über Vorjahr (+0,2% yoy). Damit zeigt sich nach nun elf Quartalen mit negativem Vorzeichen eine gewisse Stabilisierung der Topline. Allerdings lagen laut Unternehmen angesichts einer zum Monatsende ungünstigen Witterung die Erlöse im Oktober wieder leicht unter dem Niveau des Vorjahres sowie unter den Erwartungen. Das nicht näher bezifferte Konzernergebnis erreichte per 9M das schwache Vorjahresniveau. Nach H1 hatte dagegen noch ein markanter Rückstand vorgelegen (EAT H1/25: 16,3 Mio. EUR; -20,0% yoy). Wenngleich u.E. auch das aktuelle Niveau mit Blick nach vorn wenig zufriedenstellend ist, deutet sich auch ergebnisseitig eine Stabilisierung in einem nach wie vor von intensivem Wettbewerb geprägten Marktumfeld an. So konnte unterstützt von einem verbesserten Produktmix und teils günstigeren Einkaufspreisen die Rohertragsmarge auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert werden. Darüber hinaus spiegelt sich im verbesserten Q3-Ergebnis die global restriktive Ausgabenpolitik des Konzerns und die mittels natürlicher Fluktuation reduzierte Zahl der Mitarbeiter wider (5.575 per 30.09.; -212 yoy). Neues Förderprogramm läuft an: Ab Mitte Dezember startet die Bundesregierung ein neues Förderprogramm für energieeffiziente Neubauten nach Standard KfW-55. Das Fördervolumen von 800 Mio. Euro dürfte nach Einschätzung des Vorstands im gestrigen Earnings Call aber lediglich zur Sanierung von ca. 5.000-8.000 Wohnungen ausreichen. Demnach begrüßte der Vorstandsvorsitzende das Wiederaufleben der 2022 unter der Ampel-Regierung eingestellten Fördermaßnahme zwar grundsätzlich, bezeichnete sie aber zugleich als 'nicht ausreichend, um nachhaltige Impulse im Markt zu verankern.' Gepaart mit den zuletzt von niedriger Basis aus wieder ansteigenden Baugenehmigungen in Deutschland im für Sto wichtigsten Bereich der Mehrfamilienhäuser (9M: +13,0% yoy auf 93.100 Whg.) stützt dies dennoch unsere Annahme, dass Sto in 2026 in einem freundlicheren Marktumfeld auf den Wachstumspfad zurückfindet. Guidance weiter von Vorsicht geprägt: Von einer neuen Mittelfristguidance sieht der Vorstand aufgrund der nach wie vor unsicheren Marktentwicklung allerdings auch bis auf Weiteres ab. Die Guidance für das Gesamtjahr 2025 sieht unverändert einen Konzernumsatz von 1,57 Mrd. EUR und ein EBIT zwischen 51 und 71 Mio. EUR vor. Mit Blick auf die Topline impliziert der Guidance-Wert für Q4 nochmals eine Umsatzrückgang von ca. 6% yoy, was uns trotz aller Unsicherheitsfaktoren und der im vierten Quartal besonderen Witterungsabhängigkeit zu niedrig erscheint. Wir heben die Prognosen für das laufende Jahr daher geringfügig an. Entscheidender ist jedoch, welches Margenniveau Sto in den nächsten Jahren erzielen kann. Unsere Schätzungen liegen trotz der unterstellten Erholung (Ø-EBIT-Marge 2026-2030e: 5,7%) noch deutlich unter dem Wert der letzten Jahre (Ø-EBIT-Marge 2020-2024: 6,9%) und sind u.E. konservativ gewählt. Fazit: Sto fährt auch nach Q3 noch auf Sicht. Wir erachten das Chance-Risiko-Profil der Aktie insgesamt aber als attraktiv und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 145,00 EUR. 