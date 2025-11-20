W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

20.11.2025
Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG

20.11.2025 / 15:15 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Sto SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0007274136

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.11.2025
     Kursziel:                  145,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q3 sendet insgesamt positive Signale

Sto hat gestern den Q3-Bericht vorgelegt und die Guidance bestätigt.

Q3-Umsatz stabil, Ergebnisrückstand aufgeholt: Im Q3 erzielte Sto
Umsatzerlöse i.H.v. 441,4 Mio. EUR, was fast genau dem Vorjahreswert
entsprach (-0,1% yoy). Während im Inland mit 187,5 Mio. EUR (+1,3% yoy)
leichtes Wachstum verzeichnet wurde, ging der Auslandsumsatz leicht auf
253,9 Mio. EUR (-1,1% yoy) zurück. Dies dürfte jedoch vor allem negativen
Währungs- und Konsolidierungseffekten geschuldet sein, die sich nach 9M auf
-6,8 Mio. EUR bzw. -14,4 Mio. EUR beliefen. Bereinigt lagen die 9M-Erlöse im
Konzern marginal über Vorjahr (+0,2% yoy). Damit zeigt sich nach nun elf
Quartalen mit negativem Vorzeichen eine gewisse Stabilisierung der Topline.
Allerdings lagen laut Unternehmen angesichts einer zum Monatsende
ungünstigen Witterung die Erlöse im Oktober wieder leicht unter dem Niveau
des Vorjahres sowie unter den Erwartungen. Das nicht näher bezifferte
Konzernergebnis erreichte per 9M das schwache Vorjahresniveau. Nach H1 hatte
dagegen noch ein markanter Rückstand vorgelegen (EAT H1/25: 16,3 Mio. EUR;
-20,0% yoy). Wenngleich u.E. auch das aktuelle Niveau mit Blick nach vorn
wenig zufriedenstellend ist, deutet sich auch ergebnisseitig eine
Stabilisierung in einem nach wie vor von intensivem Wettbewerb geprägten
Marktumfeld an. So konnte unterstützt von einem verbesserten Produktmix und
teils günstigeren Einkaufspreisen die Rohertragsmarge auf dem Niveau des
Vorjahres stabilisiert werden. Darüber hinaus spiegelt sich im verbesserten
Q3-Ergebnis die global restriktive Ausgabenpolitik des Konzerns und die
mittels natürlicher Fluktuation reduzierte Zahl der Mitarbeiter wider (5.575
per 30.09.; -212 yoy).

Neues Förderprogramm läuft an: Ab Mitte Dezember startet die Bundesregierung
ein neues Förderprogramm für energieeffiziente Neubauten nach Standard
KfW-55. Das Fördervolumen von 800 Mio. Euro dürfte nach Einschätzung des
Vorstands im gestrigen Earnings Call aber lediglich zur Sanierung von ca.
5.000-8.000 Wohnungen ausreichen. Demnach begrüßte der Vorstandsvorsitzende
das Wiederaufleben der 2022 unter der Ampel-Regierung eingestellten
Fördermaßnahme zwar grundsätzlich, bezeichnete sie aber zugleich als 'nicht
ausreichend, um nachhaltige Impulse im Markt zu verankern.' Gepaart mit den
zuletzt von niedriger Basis aus wieder ansteigenden Baugenehmigungen in
Deutschland im für Sto wichtigsten Bereich der Mehrfamilienhäuser (9M:
+13,0% yoy auf 93.100 Whg.) stützt dies dennoch unsere Annahme, dass Sto in
2026 in einem freundlicheren Marktumfeld auf den Wachstumspfad zurückfindet.

Guidance weiter von Vorsicht geprägt: Von einer neuen Mittelfristguidance
sieht der Vorstand aufgrund der nach wie vor unsicheren Marktentwicklung
allerdings auch bis auf Weiteres ab. Die Guidance für das Gesamtjahr 2025
sieht unverändert einen Konzernumsatz von 1,57 Mrd. EUR und ein EBIT
zwischen 51 und 71 Mio. EUR vor. Mit Blick auf die Topline impliziert der
Guidance-Wert für Q4 nochmals eine Umsatzrückgang von ca. 6% yoy, was uns
trotz aller Unsicherheitsfaktoren und der im vierten Quartal besonderen
Witterungsabhängigkeit zu niedrig erscheint. Wir heben die Prognosen für das
laufende Jahr daher geringfügig an. Entscheidender ist jedoch, welches
Margenniveau Sto in den nächsten Jahren erzielen kann. Unsere Schätzungen
liegen trotz der unterstellten Erholung (Ø-EBIT-Marge 2026-2030e: 5,7%) noch
deutlich unter dem Wert der letzten Jahre (Ø-EBIT-Marge 2020-2024: 6,9%) und
sind u.E. konservativ gewählt.

Fazit: Sto fährt auch nach Q3 noch auf Sicht. Wir erachten das
Chance-Risiko-Profil der Aktie insgesamt aber als attraktiv und bestätigen
die Kaufempfehlung und das Kursziel von 145,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Kontakt für Rückfragen:
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sto SE

