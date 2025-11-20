W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 14 November 2025 to 20 November 2025

Business Wire · Uhr
Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 14 November 2025 to 20 November 2025

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

14/11/2025

FR0013230612

1 869

14.9760

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/11/2025

FR0013230612

1 360

15.1910

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

18/11/2025

FR0013230612

8 195

14.9096

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/11/2025

FR0013230612

2 784

14.8285

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/11/2025

FR0013230612

1 341

14.9677

XPAR

 

 

 

TOTAL

15 549

14.9327

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251120158536/en/

Tikehau Capital

Tikehau Capital

