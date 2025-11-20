Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 14 November 2025 to 20 November 2025
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Disclosure of shares repurchases from 14 November 2025 to 20 November 2025
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
14/11/2025
|
FR0013230612
|
1 869
|
14.9760
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/11/2025
|
FR0013230612
|
1 360
|
15.1910
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
18/11/2025
|
FR0013230612
|
8 195
|
14.9096
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/11/2025
|
FR0013230612
|
2 784
|
14.8285
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/11/2025
|
FR0013230612
|
1 341
|
14.9677
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
15 549
|
14.9327
|
Tikehau Capital