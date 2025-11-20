USA: Beschäftigung steigt im September stärker als erwartet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat im September wieder Arbeitsplätze geschaffen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 119.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 51.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurden die Daten für den Monat zuvor nach unten revidiert. Demnach sind in der größten Volkswirtschaft der Welt im August 4.000 Stellen weggefallen, nachdem zuvor ein Anstieg um 22.000 gemeldet worden war.
Wegen der Teilschließung von Bundesbehörden im Oktober und November im Zuge des Haushaltsstreits wurden die Arbeitsmarktdaten für September nun mit Verzögerung veröffentlicht./jkr/mis/jha/
