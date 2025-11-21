Aktien New York Schluss: Anleger greifen auf niedrigerem Niveau zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen wieder in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,08 Prozent und schloss mit 46.245,41 Punkten. Die Börsenwoche war mit einem Verlust des Dow von knapp 2 Prozent allerdings eine der schwächsten der zurückliegenden Monate.

Gefragt waren vor dem Wochenende vor allem Titel der "Old Economy" wie Coca-Cola , Nike , Home Depot und Merck & Co . Etliche große Tech-Aktien wie Oracle , Microsoft , Broadcom und AMD wurden dagegen gemieden.

Für den Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 24.239,57 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500 . Letzterer erholte sich am Freitag um 0,98 Prozent auf 6.602,99 Zähler./bek/he