W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Merz spricht mit Trump über US-Friedensplan

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit US-Präsident Donald Trump telefoniert, um mit ihm über den US-Friedensplan für die Ukraine zu reden. Das Gespräch sei "vertrauensvoll und verbindlich" gewesen und es seien "nächste Schritte" der Abstimmung auf Ebene der Berater verabredet worden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius anschließend./mfi/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten istheute, 17:25 Uhr · onvista
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden