Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung
dpa-AFX · Uhr
BELÉM (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz in Brasilien geht in die Verlängerung - die Verhandlungen laufen weiter. Bis zum geplanten Ende des Gipfels um 18.00 Uhr Ortszeit konnten sich die rund 200 Staaten in strittigen Fragen noch nicht einigen./swe/DP/he
