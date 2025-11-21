W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung

dpa-AFX · Uhr
BELÉM (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz in Brasilien geht in die Verlängerung - die Verhandlungen laufen weiter. Bis zum geplanten Ende des Gipfels um 18.00 Uhr Ortszeit konnten sich die rund 200 Staaten in strittigen Fragen noch nicht einigen./swe/DP/he

