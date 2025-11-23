EQS-News: Hans-Joachim Watzke legt sein Amt als Geschäftsführer der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH nieder und wird zum Präsidenten des Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund gewählt

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Hans-Joachim Watzke legt sein Amt als Geschäftsführer der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH nieder und wird zum Präsidenten des Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund gewählt



Bereits am 08. Januar 2024 (vgl. Ad-hoc Mitteilung vom gleichen Tage) hatte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan „BVB KGaA“) den Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH darüber unterrichtet, dass er seinen ursprünglich bis Ende 2025 laufenden Geschäftsführer-Anstellungsvertrag nicht mehr verlängern und im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung ausscheiden werde.



Hans-Joachim Watzke hat nunmehr ankündigungsgemäß sein Amt als Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsführung niedergelegt und seinen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag gekündigt. Diesen sofort wirksam gewordenen Schritt vollzog Hans-Joachim Watzke im Rahmen der heutigen ordentlichen Mitgliederversammlung des Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (fortan „Verein“ oder „BVB e.V.“) und erfüllte damit eine - gemäß der Vereinssatzung zu beachtende – Voraussetzung dafür, in das Amt des Präsidenten gewählt werden zu können.



Die ordentliche Mitgliederversammlung wählte Hans-Joachim Watzke zum Präsidenten des BVB e.V.. Ferner wurden Herr Daniel Lörcher als Stellvertreter des Präsidenten und Frau Silke Seidel als Schatzmeisterin gewählt. Die drei Vorgenannten bilden fortan den neuen Vorstand des BVB e.V..



Der Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH gehören nach dem Ausscheiden von Hans-Joachim Watzke weiterhin die Herren Carsten Cramer, Thomas Treß und Lars Ricken an. Ihre Geschäftsführer-Anstellungsverträge laufen bis zum 30. Juni 2027.



Die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern bei der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH sowie die Regelung ihrer vertraglichen Bedingungen obliegt dem Präsidialausschuss ihres Beirates. Dem Präsidialausschuss gehören neben dem neu gewählten Vorstand des BVB e.V. (Hans-Joachim Watzke, Daniel Lörcher und Silke Seidel) die beiden jeweils stellvertretenden Vorsitzenden des Beirates, die Herren Dr. Winfried Materna und Michele Puller, an. Der Präsidialausschuss wird infolge des Ausscheidens von Hans-Joachim Watzke aus der Geschäftsführung zeitnah über Anpassungen betreffend Zuständigkeiten für Unternehmens- und Geschäftsbereiche bzw. betreffend die Geschäftsverteilung in der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin der BVB KGaA beraten und über hierzu etwaig erfolgte Entscheidungen umgehend informieren.



