Aktie legt zu

Bayer steigt nach starken Pharma-Studiendaten auf Jahreshoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Studienergebnisse mit dem Gerinnungshemmer Asundexian haben am Montagmorgen die Aktien von Bayer angetrieben. Die Aktie legte kurz nach Handelsbeginn um neun Prozent zu auf 30,30 Euro.  Im Chart winkt ein Ausbruch auf das höchste Niveau seit dreizehn Monaten.

Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen bringe das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser von JPMorgan. Sein Kollege James Quigley von Goldman Sachs taxiert das globale Marktpotenzial für Asundexian auf 3 Milliarden Euro.

Der Studienerfolg sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich, so Quigley. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser./ag/mis

Bayer

