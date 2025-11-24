W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Pharmakonzern

Abnehmmittel als Alzheimer-Hoffnung: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Das Abnehmmittel Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie Evoke habe im Vergleich zu Placebo keine statistisch signifikante Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt, teilte der dänische Pharmariese am Montag mit. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach auf die Nachricht hin um zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 ein.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk (ADR)
Novo Nordisk
Eli Lilly and Company

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
KI-Champion Nvidia treibt Erholung der Wall Street an20. Nov. · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden