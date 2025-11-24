IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp schließt Ressourcendefinitionsbohrkampagne auf Hecla-Kilmer ab

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp schließt Ressourcendefinitionsbohrkampagne auf Hecla-Kilmer ab

Vancouver, British Columbia, 24. November 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Ressourcendefinitions- und Abgrenzungsbohrkampagne 2025 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt Hecla-Kilmer in der kanadischen Provinz Ontario bekannt zu geben. Programme im Hinblick auf die Umwelt sowie die Einbindung der indigenen Bevölkerung und der Gemeinden sind weiterhin im Gange.

Bohrkampagne 2025

Im Rahmen des Programms wurden neue Bohrungen über insgesamt etwa 8.000 Meter niedergebracht; die entsprechenden Bohrkerne werden derzeit vor Ort protokolliert, beprobt und verarbeitet. Es werden regelmäßig Proben an das Labor geschickt und die ersten Analyseergebnisse werden in den nächsten Wochen erwartet.

Gleichzeitig dazu hat Neotech auch nahezu 2.000 Meter an historischem Bohrkern aus früheren Kampagnen für eine umfassende Analyse auf Seltenerdmetalle (REE) eingereicht, wobei ein Teil zum ersten Mal auf REE analysiert wird, während der Rest einer erneuten Analyse auf sämtliche REE unterzogen wird. Diese Ergebnisse werden den geologischen Datensatz weiter verbessern und in die für 2026 geplante erste Mineralressourcenschätzung einfließen.

Die Bohrkampagne 2025 war darauf ausgelegt, die REE-Mineralisierung bei Hecla-Kilmer zu ergänzen, zu erweitern und ihre Grenzen genauer zu ermitteln, wobei die aktualisierten geologischen und geophysikalischen 3D-Modelle als Leitfaden herangezogen wurden. Ziel war es, die Mineralisierung in wichtigen Zonen zu erproben und ihre Kontinuität zu bestätigen und somit Fortschritte hinsichtlich der Definition von Ressourcen auf dem Projekt zu machen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81921/NeotechMetals_241125_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 - Karte von Hecla-Kilmer mit den ungefähren Standorten der Bohrungen 2025

Anmerkung: Die Ergebnisse von HK21-009 wurden von VR Resources Ltd. am 7. Dezember 2022 bekannt gegeben, von HK21-013 am 16. Januar 2023 sowie von HK22-020 am 20. Januar 2023. Bohrloch HK24-034, das im Rahmen des Explorationsprogramms 2024 von Neotech Metals niedergebracht wurde, wurde am 24. Februar 2025 veröffentlicht.

Einbindung der indigenen Bevölkerung und ESG-Integration

Zusätzlich zur Bohrkampagne hat Neotech sein grundlegendes Wasserprobenahmeprogramm eingeleitet, mit dem die Datengrundlage geschaffen werden soll, die für ein besseres Verständnis der Umwelt und für künftige Genehmigungsverfahren erforderlich ist.

Neotech baut auch die Einbindung der indigenen Völker durch regelmäßigen Dialog, Beteiligung vor Ort und gemeinsame Planung weiter aus. Im Mittelpunkt des ESG-Ansatzes des Unternehmens steht eine verantwortungsvolle Projektplanung, die Einbeziehung des Wissens der indigenen Völker und eine frühzeitige Abstimmung mit dem Umweltprüfungsverfahren der Provinz Ontario. Diese Arbeiten werden in den bevorstehenden Explorationsprogrammen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die technische Planung, die Landnutzungsplanung und die künftigen Genehmigungsverfahren koordiniert und transparent ablaufen.

Der rasante Ausbau von Hecla-Kilmer bekräftigt weiterhin unser Vertrauen in die Einzigartigkeit und Skalierbarkeit dieses geologischen Systems, so Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals. Die für die kommenden Monate erwarteten Analyseergebnisse und technischen Updates werden uns auf unserem von Disziplin geprägten Weg zu unserer ersten Ressourcenschätzung unterstützen und zugleich das technische Risiko erheblich mindern und den langfristigen strategischen Wert des Projekts steigern.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81921

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81921&tr=1

