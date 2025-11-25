Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Strategische Unternehmensentscheidung

Straumann Group präsentiert mittelfristige Wachstumsstrategie für mehr Marktanteile, höhere Profitabilität und stärkeren Cashflow



25.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Starke Leistung seit 2021: Organisches Umsatzwachstum mit einem CAGR von 16.2% und eine Core-EBIT-Marge von 32.4% zu konstanten Wechselkursen 2021 bestätigen das anhaltende Wachstum über dem Markt – ausgewiesen ergibt sich ein Umsatzwachstum von 9% CAGR und eine EBIT-Marge von 26%.

Wachstumsplan: Durch die Kombination aus führenden Innovationen und fortgeschrittenen digitalen Abläufen werden Behandlungen planbarer, schneller und effizienter – und damit die Grundlage für bessere Ergebnisse für Kunden und Patienten geschaffen.

Straumann digitales Ökosystem, orchestriert durch die AXS-Plattform: Die cloudbasierte Plattform vernetzt alle Straumann-Lösungen nahtlos und stärkt damit das Wachstum in zentralen Geschäftssegmenten. Sie bietet essenzielle Services für Zahnärzte und Dentallabore und unterstützt zudem wachsende Klinikketten beim Skalieren.

Ausweitung der Marktanteile in allen Geschäftsbereichen und Kundensegmenten: Marktanteile steigern, indem wir unsere Marken konsequent kundenzentriert weiterentwickeln, die Kieferorthopädie für stärkeres Wachstum neu ausrichten und das erhebliche Prothetikpotenzial durch innovative digitale Technologien voll ausschöpfen.

Hochleistungskultur als strategischer Erfolgsfaktor: Der Engagement-Wert von 82 spiegelt ein starkes Führungsteam wider, unterstützt durch effektive Talententwicklung und eine hohe organisatorische Leistungsfähigkeit.

Wachstum in Cash umwandeln: Durch umfassende Effizienzprogramme sowie einen gezielten und disziplinierten Umgang mit Investitionen und Betriebskapital werden wir bis 2030 deutlich mehr freien Cashflow generieren.

Finanzielle Ambition bis 2030: Umsatzwachstum im Durchschnitt von etwa 10% (CAGR) sowie eine durchschnittliche Verbesserung der Gewinnmarge (Core-EBIT) um jährlich 40 bis 50 Basispunkte im Zeitraum 2026–2030 – berechnet auf Basis von konstanten Wechselkursen.

Basel, 25. November 2025: Am heutigen Kapitalmarkttag präsentierte die Straumann Group die nächste Phase ihrer Strategie bis 2030. Aufbauend auf dem starken Fundament des Unternehmens und den seit 2021 erzielten Ergebnissen hat die Straumann Group ihre integrierten digitalen Lösungen deutlich weiterentwickelt und eine umfassende Innovationspipeline aufgebaut. Mit dem fortschreitenden digitalen Wandel in der Zahnmedizin adressiert die Straumann Group einen zentralen Kundenbedarf: vorhersehbare, effiziente und durchgängige Behandlungsabläufe, die Komplexität reduzieren, Zeit sparen und bessere klinische Ergebnisse für Zahnärzte und Patienten ermöglichen. Mit einer breit aufgestellten digitalen Plattform und Systemlandschaft sowie führenden Innovationen – getragen von einer starken Leistungskultur – will die Straumann Group ihren Wachstumskurs fortsetzen, die Profitabilität steigern und einen höheren freien Cashflow erreichen.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte:

“In den vergangenen Jahren haben wir nicht nur unsere Ziele erreicht, sondern etwas Einzigartiges geschaffen: eine Wachstumsplattform, die unsere neuesten Entwicklungen mit durchgängigen, digitalen und datenbasierten Abläufen verbindet – getragen von unserer digitalen Plattform Straumann AXS und den integrierten Lösungen, die sie ergänzen. Damit entwickelt sich die Straumann Group von einem Unternehmen, das vor allem Produkte anbietet, zu einem Anbieter von umfassenden Dienstleistungen und digitalen Behandlungsabläufen. Es entsteht ein integriertes Behandlungserlebnis, das die Zahnmedizin vorhersagbarer, effizienter und sowohl für Fachpersonen als auch für Patientinnen und Patienten spürbar besser macht. Dieses digitale Umfeld bildet – gemeinsam mit unseren führenden Produktinnovationen – die Grundlage für die nächste Phase unserer Strategie. Dank der Leidenschaft und dem unternehmerischen Denken unserer Mitarbeitenden sind wir bereit für die nächste Wachstumsstufe und dafür, die Zukunft der Zahnmedizin aktiv mitzugestalten.“

Straumann AXS – Eine einzigartige Plattform und Ökosystem zur Beschleunigung des Wachstums

Die Straumann Group hat über die vergangenen Jahre substanzielle Investitionen in ihre integrierten digitalen Lösungen (Ökosystem) und ihre Innovationspipeline getätigt. Dadurch konnte das Unternehmen ihre Führungsposition in der Implantologie weiter ausbauen und deutliche Fortschritte in der Kieferorthopädie und Prothetik erzielen. Im Zentrum dieser digitalen Welt steht Straumann AXS – die cloudbasierte digitale Plattform der Gruppe – die als zentraler Knotenpunkt dient. Sie bildet das Rückgrat, das alle Kundinnen und Kunden mit nahtlosen, datenbasierten Behandlungsschritten verbindet und so ein einheitliches, durchgängiges Behandlungserlebnis ermöglicht. Sie führt alle Daten an einem sicheren Ort zusammen und unterstützt den gesamten klinischen Prozess – von Anfang bis Ende. Jede Behandlung beginnt mit einem Scan. Die SIRIOS-Intraoralscanner führen Zahnärztinnen und Zahnärzte direkt in die Straumann-AXS-Plattform und unterstützen sie zuverlässig und umfassend bei der Diagnose, Planung und Behandlung. Indem Straumann AXS Geräte, Software und Services in einer einzigen vernetzten Umgebung verbindet, entsteht eine skalierbare Lösung – für mehr Effizienz im Praxisalltag, eine bessere Kundenerfahrung und neue Wachstumschancen über das bestehende Angebot hinaus.

Implantologie – Starkes Wachstum durch Innovation und mehrere Marken-Strategie

Die Implantologie bleibt das Kernsegment der Straumann Group. Das Unternehmen hält rund 35% globalen Marktanteil und sieht erhebliches Potenzial. Weltweit könnten rund 220 Millionen Menschen eine Implantatbehandlung benötigen und sich leisten, doch bisher erhalten nur etwa 16 Millionen pro Jahr ein Implantat. Im Bereich für besonders hochwertige Implantate (Premiumsegment) wurden bereits über eine Million Implantate von iEXCEL - dem Hochleistungs-Implantatsystem mit einzigartigen klinischen Möglichkeiten und Flexibilität – verkauft. iEXCEL macht inzwischen 20% des Premiumgeschäfts von Straumann aus. Das zeigt, wie gut die Innovationen der Gruppe von Zahnärztinnen und Zahnärzten angenommen werden. Im Segment mit günstigeren Lösungen wachsen unsere Marken (Challenger-Marken), indem sie durch geografische Expansion den Zugang zu hochwertiger Implantologie in unterversorgten Märkten ermöglichen. Die Mehr-Marken-Strategie erlaubt es der Gruppe zudem, unterschiedliche klinische Präferenzen verschiedener Kundengruppen zu bedienen. Digitale Tools, Schulungsprogramme und Lösungen für die gesamte Behandlungskette unterstützen Zahnärzte bei allen Marken, beschleunigen das Wachstum und stärken die Kundenbindung.

Kieferorthopädie – Transformation von ClearCorrect zum globalen Anbieter

Die Kieferorthopädie ist einer der Bereiche der Zahnmedizin, in denen noch sehr viel Wachstum möglich ist. Weltweit umfasst der Markt rund 4.7 Milliarden Franken und wächst jedes Jahr um etwa 10%. Mit ClearCorrect hat die Straumann Group eine hoch wettbewerbsfähige Marke aufgebaut – mit einer Produktion, die auf Wachstum ausgelegt ist, und einem Angebot, das durch eine digitale Plattform unterstützt wird, welche KI-gestützte Behandlungsplanung und Fernüberwachung (Remote Monitoring) ermöglicht. Die Partnerschaft mit Smartee bringt zusätzliche Vorteile: mehr Flexibilität in der Produktion, Zugang zu neuen Technologien und niedrigere Kosten. Durch die Zusammenarbeit mit DentalMonitoring können Zahnärzte den Fortschritt der Behandlung präziser aus der Ferne verfolgen, was die Qualität der Behandlung und die Mitarbeit der Patienten verbessert. Durch diese Kombination aus klinischer Exzellenz, digitaler Intelligenz und Skalierbarkeit ist ClearCorrect gut positioniert, um ihre Ambition zum bevorzugten Partner für Allgemeinzahnärzte in der Kieferorthopädie zu werden, umzusetzen.

Prothetik – Digitalisierung des Chairside Workflows

Der globale Prothetikmarkt von CHF 6 Milliarden ist nach wie vor stark analog geprägt und fragmentiert – und bietet entsprechend grossen Potenzials für digitale Lösungen. Die Straumann Group treibt die Digitalisierung dieses Segments voran, indem sie prothetische Workflows in ihr digitales Ökosystem integriert. Scanner wie der SIRIOS X3 dienen als Einstiegspunkt in die Straumann AXS Plattform und ermöglichen eine nahtlose Diagnose, Planung und Gestaltung. In Kombination mit der MIDAS 3D Drucktechnologie entsteht ein einzigartiger, vollständig integrierter Chairside Workflow, der Scannen, Design und Produktion in einem einzigen Prozess verbindet. Lösungen wie UNIQ beschleunigen die Gestaltung und Herstellung von Restaurationen und reduzieren die Komplexität für Labore. Durch die Verbindung von Hardware, Software und Verbrauchsmaterialien in einem integrierten System erschliesst die Straumann Group neue Wachstumspotenziale und stärkt ihre Position in der digitalen Zahnmedizin.

Mitarbeitende – High Performance Kultur als Basis für nachhaltigen Erfolg

In einem Umfeld stetiger Veränderung bleibt die Unternehmenskultur einer der grössten Wettbewerbsvorteile der Straumann Group. Mit einem Engagement-Wert von 82 zeigt sich, dass die «Player Learner» Mentalität des Unternehmens Eigenverantwortung, Anpassungsfähigkeit und den Willen zur kontinuierlichen Verbesserung fördert. Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, baut die Straumann Group gezielt Fähigkeiten auf, die immer wichtiger werden – zum Beispiel digital kompetentes Arbeiten, Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche hinweg und ein noch stärkerer Fokus auf die Beratung unserer Kundinnen und Kunden. Programme zur Entwicklung von Führungskräften und Talenten sorgen dafür, dass heute und morgen die richtigen Menschen in den richtigen Rollen sind – Mitarbeitende, die mit Komplexität umgehen können und neue Chancen erkennen. Diese Kombination aus starker Kultur, modernen Fähigkeiten und guter Führungsentwicklung unterstützt die Fähigkeit der Straumann Group, weiter zu wachsen, innovativ zu bleiben und sich in einer sich schnell verändernden Branche erfolgreich zu behaupten.

Finanzen – Wachstum in Gewinn und freien Cashflow umwandeln

Die Straumann Group startet ihre nächste Strategiephase mit einer soliden finanziellen Basis und klaren Massnahmen, um Wachstum in Gewinn und schliesslich in freien Cashflow umzuwandeln – also in Mittel, die wieder in neues Wachstum investiert werden können. Das Unternehmen will weiteres Wachstum durch Innovation und Digitalisierung erreichen. Gleichzeitig steuert es aktiv Faktoren, die die Gewinnmarge beeinflussen können, wie das Produktportfolio, den Kundenmix oder Unterschiede zwischen Regionen. Um die Profitabilität zu stärken, setzt die Straumann Group unter anderem auf: den Ausbau der Implantatproduktion in China, was zusätzlich Währungsschwankungen ausgleicht, effizientere Abläufe in der Herstellung, stärkere Partnerschaften im Bereich Kieferorthopädie, und die kontinuierliche Verbesserung operativer Prozesse. Optimierungen in der Lieferkette, besseres Einkaufsmanagement und gemeinsame Serviceeinheiten helfen ebenfalls, Abläufe zu vereinfachen und Kosten zu senken. Gleichzeitig führen geringere Investitionsanforderungen und ein fokussierter Umgang mit Betriebskapital zu einer besseren finanziellen Steuerung. All diese Massnahmen tragen dazu bei, den Gewinn (EBIT) zu steigern und bis 2030 mehr freien Cashflow zu generieren. Damit stellt die Straumann Group sicher, dass sie weiterhin in Innovation, Wachstum und langfristigen Wert für ihre Aktionäre investieren kann.

Finanzielle Ambition für 2030

Im Rahmen der nächsten strategischen Phase plant die Straumann Group ein Umsatzwachstum im Durchschnitt von etwa 10% (CAGR) sowie eine durchschnittliche Verbesserung der Gewinnmarge (Core-EBIT) um jährlich 40 bis 50 Basispunkte im Zeitraum 2026–2030 – berechnet auf Basis von konstanten Wechselkursen.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12‘000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

