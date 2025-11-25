Wacker Neuson: Mit 78% Europa-Umsatz in der Pole Position für den Wiederaufbau der Ukraine!

Wacker Neuson ist als Anbieter von kompakten Baumaschinen ein potenzieller Profiteur vom Wiederaufbau der Ukraine, was eine Sonderkonjunktur bedeuten kann. Ein 28-Punkte-Plan weckt Hoffnungen. Vorteilhaft wirkt sich die regionale Nähe aus, da Wacker Neuson 78 % der Erlöse in Europa erzielt. Für 2026 zeigt sich das Management zuversichtlich. Das KGV26e von 10 ist günstig. Die Dividendenrendite beträgt 3,4 %.

Wacker Neuson bietet alles für den Bau, auch Zero-Emission-Produkte

Wacker Neuson ist ein weltweit führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Maschinen für das Bauhauptgewerbe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Landwirtschaft. Die Produktpalette ist breit gefächert und reicht von Baugeräten für die Beton- und Verdichtungstechnik, wie Stampfer, Rüttelplatten und Walzen, bis hin zu kompakten Baumaschinen. Zu den vertriebenen konkreten Produkten gehören auch Minibagger, Radlader und Dumper sowie Stromversorgungslösungen. Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf seine wegweisende Zero Emission-Produktlinie. Wacker Neuson bietet mittlerweile ein umfassendes Portfolio von über 30 elektrisch angetriebenen Kompaktmaschinen und Baugeräten an, um die emissionsfreie Baustelle zu realisieren. Dazu zählen beispielsweise der Elektro-Minibagger EZ17e und der E-Radlader WL20e, die über vergleichbare Leistung wie ihre konventionellen Pendants verfügen, aber keine direkten Abgase und deutlich weniger Lärm erzeugen.