Wacker Neuson: Mit 78% Europa-Umsatz in der Pole Position für den Wiederaufbau der Ukraine!
Wacker Neuson bietet alles für den Bau, auch Zero-Emission-Produkte
Wacker Neuson ist ein weltweit führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Maschinen für das Bauhauptgewerbe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Landwirtschaft. Die Produktpalette ist breit gefächert und reicht von Baugeräten für die Beton- und Verdichtungstechnik, wie Stampfer, Rüttelplatten und Walzen, bis hin zu kompakten Baumaschinen. Zu den vertriebenen konkreten Produkten gehören auch Minibagger, Radlader und Dumper sowie Stromversorgungslösungen. Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf seine wegweisende Zero Emission-Produktlinie. Wacker Neuson bietet mittlerweile ein umfassendes Portfolio von über 30 elektrisch angetriebenen Kompaktmaschinen und Baugeräten an, um die emissionsfreie Baustelle zu realisieren. Dazu zählen beispielsweise der Elektro-Minibagger EZ17e und der E-Radlader WL20e, die über vergleichbare Leistung wie ihre konventionellen Pendants verfügen, aber keine direkten Abgase und deutlich weniger Lärm erzeugen.
|
Endlos Turbo Long 11,1318 open end: Basiswert Wacker Neuson
DU4CH7
Quelle: DZ BANK: Geld 25.11. 08:53:45, Brief 25.11. 08:53:45
|0,81 EUR
|0,86 EUR
|-4,71%
|Basiswertkurs: 18,700 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 24.11.
|Basispreis
|11,1318 EUR
|Knock-Out-Barriere
|11,1318 EUR
|Hebel
|2,17x
|Abstand zum Basispreis in %
|40,47%
|Abstand zum Knock-Out in %
|40,47%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
