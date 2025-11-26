W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Behörden: Nationalgardisten in 'kritischem Zustand'

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die beiden in Washington angeschossenen US-Nationalgardisten sind nach neuen Behördenangaben nicht tot. Sie seien in "kritischem Zustand", sagten FBI-Chef Kash Patel und Bürgermeisterin Muriel Bowser bei einer Pressekonferenz. Zuvor hatte der Gouverneur des Bundesstaates West Virginia mitgeteilt, die beiden Gardisten seien tot./gei/DP/he

