W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Berichte: Einigung über Zukunft der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

DRESDEN (dpa-AFX) - Für die Gläserne Manufaktur von Volkswagen gibt es Medienberichten zufolge Pläne, einen Innovationscampus zu entwickeln. Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen./htz/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden