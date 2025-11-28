Berichte: Einigung über Zukunft der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen
dpa-AFX · Uhr
DRESDEN (dpa-AFX) - Für die Gläserne Manufaktur von Volkswagen gibt es Medienberichten zufolge Pläne, einen Innovationscampus zu entwickeln. Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen./htz/DP/he
