Curevac-Aktionäre machen Weg für Biontech-Merger frei

Die Aktionäre des Biopharma-Unternehmens Curevac haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Weg für einen Zusammenschluss mit Konkurrent Biontech freigemacht. Mit über 99,9 Prozent Zustimmungsrate votierten sie gestern dafür, dass Curevac eine Fusion mit Biontech eingeht und in dem Zuge in Biontech aufgeht. Curevac als eigenständiges Unternehmen soll es dann nicht mehr geben.

Noch bis zum 3. Dezember läuft das Angebot von Biontech für Curevac. Das Mainzer Unternehmen bietet je Curevac-Aktie 5,46 Dollar in Biontech-Aktien. Das Angebot stand allerdings unter dem Vorbehalt, dass die außerordentliche Hauptversammlung von Curevac der Verschmelzung auf Biontech zustimmt. Das ist nun geschehen.

Wird nun auch die Mindest-Annahme-Quote von 80 Prozent des Curevac-Aktienkapitals erreicht und die regulatorischen Zustimmungen erteilt, wird Curevac von der Börse verschwinden. Von den Unternehmen heißt es, die Reorganisation solle "baldmöglichst" nach Abschluss der Übernahme erfolgen.