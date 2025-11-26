W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Geplanter Zusammenschluss

Curevac-Aktionäre machen Weg für Biontech-Merger frei

onvista · Uhr

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Artikel teilen:
Quelle: Homepage Curevac

Die Aktionäre des Biopharma-Unternehmens Curevac haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Weg für einen Zusammenschluss mit Konkurrent Biontech freigemacht. Mit über 99,9 Prozent Zustimmungsrate votierten sie gestern dafür, dass Curevac eine Fusion mit Biontech eingeht und in dem Zuge in Biontech aufgeht. Curevac als eigenständiges Unternehmen soll es dann nicht mehr geben. 

Noch bis zum 3. Dezember läuft das Angebot von Biontech für Curevac. Das Mainzer Unternehmen bietet je Curevac-Aktie 5,46 Dollar in Biontech-Aktien. Das Angebot stand allerdings unter dem Vorbehalt, dass die außerordentliche Hauptversammlung von Curevac der Verschmelzung auf Biontech zustimmt. Das ist nun geschehen. 

Übernahme durch Biontech
Was Curevac-Aktionäre jetzt wissen müssengestern · 13:58 Uhr · onvista
Was Curevac-Aktionäre jetzt wissen müssen

Wird nun auch die Mindest-Annahme-Quote von 80 Prozent des Curevac-Aktienkapitals erreicht und die regulatorischen Zustimmungen erteilt, wird Curevac von der Börse verschwinden. Von den Unternehmen heißt es, die Reorganisation solle "baldmöglichst" nach Abschluss der Übernahme erfolgen. 

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 25.11.2025
Ukraine stimmt Friedensplan zu – Dax schließt im Plusgestern, 17:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Chartanalyse 26.11.2025
Ausbruchsbewegung bringt Rallyschub im Daxheute, 11:27 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 25.11.2025
Dax steht vor kurzfristiger Richtungsentscheidunggestern, 11:27 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?gestern, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden