Trump: Werde Südafrika nicht zu G20-Gipfel in USA einladen

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika keine Einladung erhalten./rin/fsp/DP/he

