W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1230 Pence

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HSBC
Barclays
HSBC ADR
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

Nachwehen des Signa-Ausgangs
Bank Bär will Kredit-Debakel mit erneuter Wertberichtigung abhaken24. Nov. · Reuters
Gebäude mit Julius Bär Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtheute, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden