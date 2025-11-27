EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung



Linz, 27.11.2025 – Die Fabasoft AG (AT0000785407) hat das am 25. September 2025 begonnene Aktienrückkaufprogramm am 26. November 2025 abgeschlossen.

Im Zeitraum vom 25. September 2025 bis einschließlich 26. November 2025 hat die Fabasoft AG insgesamt 127.222 Aktien im Rahmen des mit Ad-hoc Mitteilung vom 23. September 2025 und Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 24. September 2025 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramms der Fabasoft AG erworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 15,7205 je Aktie. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 1.999.992,45 zurückgekauft. Damit wurde das für das Aktienrückkaufprogramm zur Verfügung stehende Gesamtvolumen von maximal EUR 2 Mio. ausgeschöpft (alle Beträge jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).

Zuletzt hat die Fabasoft AG im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 26. November 2025 insgesamt 14.303 Aktien erworben:

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) Volumen (EUR) 24.11.2025 6.464 15,900000 102.777,60 25.11.2025 6.519 15,909741 103.715,60 26.11.2025 1.320 15,700000 20.724,00

Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führte den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkauf 2025 unter www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2025 veröffentlicht.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Internet: www.fabasoft.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236776 27.11.2025 CET/CEST