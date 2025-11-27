EQS-News: Asklepios Gruppe: Solides drittes Quartal 2025 – erfolgreiche Platzierung von Social Schuldscheindarlehen stärkt Finanzierungsbasis

EQS-News: Asklepios Kliniken / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Asklepios Gruppe: Solides drittes Quartal 2025 – erfolgreiche Platzierung von Social Schuldscheindarlehen stärkt Finanzierungsbasis



27.11.2025

Asklepios Gruppe: Solides drittes Quartal 2025 – erfolgreiche Platzierung von Social Schuldscheindarlehen stärkt Finanzierungsbasis

Zahl der Patient:innen steigt um 6,3% auf 2,9 Mio.

Konzernumsatz beträgt EUR 4.770,1 Mio.

Erfolgreiche Platzierung eines neuen Social Schuldscheindarlehens über EUR 600,0 Mio.

Die Asklepios Gruppe hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eine insgesamt solide operative Entwicklung verzeichnet. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patient:innen erneut gesteigert und das Konzernergebnis verbessert werden. Parallel dazu setzte die Gruppe wichtige Impulse im Bereich nachhaltiger Finanzierung.

Von Januar bis September 2025 versorgten die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Gruppe insgesamt 2.915.971 Patient:innen (9M.2024: 2.742.439) – ein Plus von rund 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Während im stationären Bereich ein moderater Zuwachs an Patient:innen zu beobachten ist, wird die Gesamtentwicklung primär vom ambulanten Bereich getragen und reflektiert dessen Wachstum.

Der Konzernumsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf EUR 4.770,1 Mio. (9M.2024: EUR 4.350,8 Mio.), was einem Anstieg von 9,6% entspricht. Das Konzernzwischenergebnis nach Steuern (EAT) erhöhte sich auf EUR 114,5 Mio. (9M.2024: EUR 88,2 Mio.). Die Gesamtinvestitionen beliefen sich im Berichtszeitraum auf EUR 302,8 Mio. (9M.2024: EUR 232,4 Mio.).

Am 29. Oktober 2025 hat die Asklepios Gruppe ein Social Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 600,0Mio. erfolgreich platziert. Die Emission unter dem Social Finance Framework dient der frühzeitigen Refinanzierung von Fälligkeiten in den Jahren 2025 bis 2027 und wurde sowohl von Bestands- als auch von internationalen Investoren gezeichnet. Mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren sowie einem Anteil von 52% internationalen Investoren konnte das Fälligkeitenprofil optimiert und die Investorenbasis weiter diversifiziert werden.

Hafid Rifi, CFO der Asklepios Gruppe, erklärt:

„Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die strategische Weiterentwicklung unseres Finanzierungsportfolios und die aktive Steuerung unserer Fälligkeiten. Besonders erfreulich ist das starke Interesse internationaler Investoren, das das Vertrauen in unseren nachhaltigen Kurs eindrucksvoll unterstreicht.“

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Aktuell verfügt die Asklepios Gruppe bundesweit über rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.

Die Quartalsmitteilung ist ab heute unter Asklepios - Publikationen abrufbar.

Investor Relations-Kontakt:

Sarah Ludwig

Head of Investor Relations

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Debusweg 3 – 61462 Königstein-Falkenstein

Tel: +49 6174 9011-72

E-Mail: ir@asklepios.com

Pressekontakt:

Rune Hoffmann

Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Rübenkamp 226 – 22307 Hamburg

Tel.: +49 40 1818-82 6630

Fax: +49 40 1818-82 6639

E-Mail: presse@asklepios.com

