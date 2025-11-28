Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems

Frankfurt (Reuters) - Das Startup Quantum Systems hat bei Investoren weitere 180 Millionen Euro Kapital eingesammelt.

Dadurch verdreifache sich die Bewertung auf mehr als drei Milliarden Euro, teilte der Drohnen-Anbieter aus dem oberbayerischen Gilching mit. "Der dreifache Einhorn-Status ist ein Beweis für die Fähigkeit unseres Teams, Systeme und ein Unternehmen aufzubauen, die unter härtesten Einsatzbedingungen funktionieren", erklärte Florian Seibel, Mitgründer und Co-Chef des Unternehmens. Das neue Geld solle zur Weiterentwicklung der Produktpalette sowie für Übernahmen genutzt werden. Als Einhörner bezeichnen Experten Startups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro oder Dollar.

Quantum Systems gehört zu den wertvollsten deutschen Startups. Das Unternehmen bietet Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen an, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert werden. Zu den Aktionären gehört die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE.