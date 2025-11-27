EQS-News: Personalien bei der Börse München: Martin Fritz als Vorsitzender des neuen Börsenrates der Börse München bestätigt

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
Emittent / Herausgeber: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Personalie
27.11.2025 / 11:45 CET/CEST
Pressemitteilung

München, den 27. November 2025

Personalien bei der Börse München:

Martin Fritz als Vorsitzender des Börsenrates bestätigt

Der neu gewählte Börsenrat der Börse München hat sich am 27. November 2025 für die dreijährige Wahlperiode von 2026 bis 2028 konstituiert. Dr. Martin Fritz, Vorsitzender des Vorstandes der Fürst Fugger Privatbank AG aus Augsburg, wurde als Vorsitzender des Börsenrates erneut bestätigt, ebenso wie Nico Baader, Vorsitzender des Vorstandes der Baader Bank AG, als stv. Vorsitzender.

Die Mitglieder des Börsenrates vertreten genossenschaftliche, öffentlich-rechtliche und private Kreditinstitute, Skontroführer, Versicherungen und Unternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Börse München zugelassen sind, sowie Emittenten, die in das Mittelstandssegment m:access einbezogen sind.

Neu in den Börsenrat gewählt wurden – in alphabetischer Reihenfolge – Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender, BENO Holding AG, Kevin Deuter, Leiter börslicher und außerbörslicher Handel, dwp Deutsche WertpapierService Bank AG, Paul-Maria Huelsmann, CEO Global Finexity AG, Matthias Hüppe, Head of Derivates Public Distribution, HSBC Continental Europe S.A. Germany, Antonia Jobke, Mitglied der Geschäftsführung, MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH und MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, und Svenja Weith, Head of Brokerage, BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland.

Außerdem hat der neue Börsenrat Frau Daniela Bergdolt, Vize-Präsidentin der DSW und Landesgeschäftsführerin Bayern, und Prof. Dr. Ryan Riordan, Leiter des Institute for Financial Innovation and Technology der Ludwig-Maximilians-Universität München, als Vertreter der Anleger gewählt.


Börsenrat der Börse München (2026 bis 2028):

Robert AbendVorstand, stock3 AG
Nico BaaderVorsitzender des Vorstandes, Baader Bank AG
Michael BentlageVorsitzender des Vorstandes,
Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Daniela BergdoltVize-Präsidentin der DSW
Carsten BokelmannMitglied des Vorstandes,
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Michael BussmannCEO, BENO Holding AG
Kevin DeuterLeiter börslicher und außerbörslicher Handel,
dwp Deutsche WertpapierService Bank AG
Till A. DiekmannVorstand, AGROB Immobilien AG
Dr. Martin FritzVorsitzender des Vorstandes, Fürst Fugger Privatbank AG
Erik HauboldManaging Director, UniCredit Bank GmbH
Lars HilleVorstandsvorsitzender, V-Bank AG
Dr. Bernd HochbergerVorstandsvorsitzender, Stadtsparkasse München
Dr. Holger HornVorsitzender des Vorstandes,
Münchener Hypothekenbanken eG
Paul-Maria HuelsmannCEO Global, Finexity AG
Matthias HüppeHead of Derivates Public Distribution, HSBC Continental Europe S.A. Germany
Antonia JobkeMitglied der Geschäftsführung, MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH und MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Ruth NowakMitglied des Vorstandes, LfA Förderbank Bayern
Andreas PötzMitglied des Vorstandes, Surteco Group SE
Falk RaudiesVorsitzender des Vorstandes, FCR Immobilien AG
Prof. Dr. Ryan RiordanLeiter des Institute for Financial Innovation and Technology der Ludwig-Maximilians-Universität München LMU
Wolfgang TinzmannMitglied des Vorstandes, Stadtsparkasse Augsburg
Christoph WeidenederVorsitzender des Vorstandes,
Small & Mid Cap Investmentbank AG
Dr. Franz WeinbergerChief Financial Officer (CFO), Sixt SE
Svenja WeithHead of Brokerage, BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell „Börse München“ und dem Market Maker-Modell „gettex“ zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind mehr als 32.000, auf gettex 840.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot (Stand 11/2025). m:access ist das Börsensegment für den Mittelstand in Deutschland und mit 61 Unternehmen Marktführer. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.

Pressekontakt Bayerische Börse:

Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Hopfenstraße 4, 80335 München

Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31,

E-Mail: kirstein@boerse-muenchen.de

