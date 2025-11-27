Umfrage: Elektroautos auch bei Privatkunden stärker gefragt

Frankfurt (Reuters) - Der Umstieg auf Elektroautos kommt nach einer Studie der Autoversicherung HUK Coburg auch bei Privatleuten voran.

Wie aus dem diesjährigen HUK-E-Barometer hervorgeht, ist es zwar noch ein kleiner Anteil von 6,2 Prozent, der im dritten Quartal von einem Auto mit Verbrennungsmotor auf ein reines batterieelektrische Fahrzeug umstieg. Aber im Vergleich zum letzten Tiefpunkt Anfang 2024 kurz nach Streichung der staatlichen Kaufprämie ist es eine Verdoppelung - damals waren es nur drei Prozent. "Ein neuer Schub bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland scheint jetzt da zu sein", erklärte Jörg Rheinländer, im HUK-Vorstand für Autoversicherungen zuständig, zu der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung.

Das beliebteste Modell beim Umstieg auf das E-Auto ist bei Neuwagen im Jahresverlauf bislang der Skoda Elroq, bei Gebrauchtwagen der VW ID.3. Im Vorjahr war dagegen noch das Tesla Model Y im privaten Bereich der führende neue E-Neuwagen mit einem fast doppelt so hohen Anteil wie der Zweitplatzierte. "Inzwischen liegt das Tesla-Model Y nur noch auf Platz acht bei Wechseln von Verbrennern zu neuen E-Autos", fand die größte deutsche Autoversicherung anhand von Versicherungsbestandsdaten und einer repräsentativen Befragung heraus. Der starke Einbruch von Tesla manifestierte sich im Jahresverlauf bereits an den Zahlen zu Neuzulassungen. Das Markenimage leidet unter den rechtsgerichteten politischen Ansichten von Firmenchef Elon Musk. Tesla bekommt mit seinem schmalen, in die Jahre gekommenen Modellangebot außerdem die wachsende Konkurrenz traditioneller Autobauer zu spüren.

Bei Elektroautos wächst mittlerweile der Markt für Gebrauchtwagen. Dort tummeln sich traditionell die Privatkunden stärker, während Geschäftskunden häufiger Neuwagen anschaffen. Nach dem HUK-E-Barometer ist schon mehr als jedes zweite gekaufte E-Auto ein gebrauchtes. Im Gesamtmarkt liegt der Anteil etwa bei zwei Dritteln. Eine staatliche Förderung von Gebrauchtwagen wäre sinnvoll, erklärte die HUK. "Wir wissen aus unseren Befragungen, dass die Kosten bei der Wahl von Verkehrsmitteln das entscheidende Kriterium sind", sagte Kfz-Vorstand Rheinländer. Deshalb könnten vergünstigte Preise einen Nachfrageschub auslösen, vor allem bei jüngeren Verbrauchern. Denn bei den unter 40-Jährigen sind Elektroautos beliebter als bei älteren Semestern, sie wechseln bisher aber seltener - Rheinländer zufolge auch wegen hoher Anschaffungspreise.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)