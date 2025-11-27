Wertvollstes Unternehmen der Welt verteidigt sich gegen Skeptiker

San Francisco (Reuters) - Der US-Chiphersteller Nvidia geht gegen Kritiker seiner Rekord-Bewertung in die Offensive.

Das wertvollste Unternehmen der Welt verschickte nach Reuters-Informationen ein detailliertes Memo an Analysten, in dem es Vorwürfe des Investors Michael Burry und anderer Skeptiker zurückwies. Burry, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, hatte zuletzt verstärkt Zweifel an Nvidias Bewertung geäußert. Die Aktie des Konzerns war von einer historischen Bewertung von fünf Billionen Dollar auf 4,5 Billionen gefallen. Nvidia ist führender Lieferant von KI-Chips und beliefert auch deutsche Konzerne wie die Autobauer BMW, Mercedes und Volkswagen sowie Technologieunternehmen wie SAP.

