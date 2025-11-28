W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Puma-Kurs lässt nach Übernahmespekulationen etwas Luft ab

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Vortag neu angefachten Übernahmespekulationen rund um Puma werden am Freitag vorbörslich etwas nüchterner gesehen. Auf der Plattform Tradegate sank der Kurs des Sportartikelherstellers um fast vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Da hatte es einen Kurssprung um fast 19 Prozent gegeben. In diesem Jahr liegen die Puma-Aktien aber immer noch mit mehr als der Hälfte im Minus.

Vor allem dem chinesischen Konzern Anta Sports wird derzeit ein Interesse nachgesagt, wobei auch der Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics von der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise als mögliche Interessenten genannt worden waren. Wie Bloomberg mittlerweile aber berichtet, hat zumindest Asics den Gedanken an eine Puma-Übernahme zurückgewiesen. Demnach gebe es derzeit weder Gespräche noch einen solchen Plan./tih/mis

