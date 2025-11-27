AKTIE IM FOKUS: Puma mit neuen Übernahmespekulationen im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Puma stehen mit neuen Übernahmespekulationen am Donnerstag im Fokus. Schon Mitte September war nach einem Artikel im "Manager Magazin" auf eine Übernahme durch Hedgefonds spekuliert worden. Der Auftrieb verpuffte jedoch schnell, und die Puma-Aktie sackte in der Vorwoche auf ein neues Tief seit dem Jahr 2015 ab.

Nun könnten neue Spekulationen die stark angewachsene Zahl der Pessimisten, die auf weiter fallenden Kurse setzen, auf dem falschen Fuß erwischen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. So erwäge der Konkurrent Anta Sports einen Kauf der Herzogenauracher. Als weitere mögliche Interessenten nennt Bloomberg Li Ning und auch die japanische Asics.

Puma-Aktien hatten im laufenden Jahr fast 66 Prozent an Wert verloren, bevor sie sich seit etwa einer Woche etwas stabilisierten. Tags zuvor waren sie bereits stark.