ANALYSE-FLASH: UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

