EQS-DD: HAMMONIA Schiffsholding AG: HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG, Übertragung von 41.975 Aktien im Wege der Einbringung in eine vom Vorstandmitglied kontrollierte Gesellschaft in der ...

28.11.2025 / 12:43 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Karsten Georg Nachname(n): Liebing Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HAMMONIA Schiffsholding AG

b) LEI

529900TJSY5NVQOOE905

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0MPF55

b) Art des Geschäfts

Übertragung von 41.975 Aktien im Wege der Einbringung in eine vom Vorstandmitglied kontrollierte Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,0 EUR 0,0 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,0 EUR 0,0 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

