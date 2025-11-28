EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG

Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.11.2025 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 27.11.2025

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Kontron AG

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Hannes Niederhauser

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 25.11.2025

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

2,18 %

0,00 %

2,18 %

63 860 568 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

4,88 %

0,00 %

4,88 %

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A0E9W5 1 390 629 2,18 % Subsumme A 1 390 629 2,18 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☐ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Die grosso tec AG (HRB 11558 - AG München) ist Aktionärin der Kontron AG. Die grosso holding Gesellschaft mbH (FN 559732 k) und Herr DI Hannes Niederhauser halten jeweils 47,5% des Grundkapitals der grosso tec AG, so dass die grosso holding Gesellschaft mbH gemeinsam mit Herrn DI Hannes Niederhauser die grosso tec AG bislang kontrollierte. Nunmehr hat Herr DI Hannes Niederhauser die Mitkontrolle an der grosso tec AG verloren. Die von der grosso tec AG an der Kontron AG gehaltene Beteiligung ist Herrn DI Hannes Niederhauser somit nicht mehr zuzurechnen. Weder die grosso tec AG noch Herr DI Hannes Niederhauser haben Kontron Aktien verkauft. Herr DI Hannes Niederhauser hat somit rechnerisch die 4%-Beteiligungsschwelle und auch die 3%-Beteiligungsschwelle an der Kontron AG unterschritten.

Wien am 27.11.2025