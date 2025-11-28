Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Battery X Metals
|Bericht 3. Quartal 2025
|China Water Affairs Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|CyberCatch
|Bericht 2. Quartal 2026
|DEAG Deutsche Entertainment AG
|Bericht 3. Quartal 2025
|Elia Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|FORMATION METALS INC NEW.
|Bericht 2. Quartal 2026
|FORTEC Elektronik
|Bericht 1. Quartal 2026
|Majestic Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2024
|Meituan B
|Bericht 3. Quartal 2026
|Metavista3D
|Bericht 3. Quartal 2025
|NAC Kazatomprom
|Bericht 3. Quartal 2025
|Pan American Energy
|Bericht 2. Quartal 2026
|Principal Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Skyharbour Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
|Zacatecas Silver
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.11.202526. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.11.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße