Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.11.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Battery X MetalsBericht 3. Quartal 2025
China Water Affairs GroupBericht 2. Quartal 2026
CyberCatchBericht 2. Quartal 2026
DEAG Deutsche Entertainment AGBericht 3. Quartal 2025
Elia GroupBericht 3. Quartal 2025
FORMATION METALS INC NEW.Bericht 2. Quartal 2026
FORTEC ElektronikBericht 1. Quartal 2026
Majestic GoldBericht Geschäftsjahr 2024
Meituan BBericht 3. Quartal 2026
Metavista3DBericht 3. Quartal 2025
NAC KazatompromBericht 3. Quartal 2025
Pan American EnergyBericht 2. Quartal 2026
Principal TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
Skyharbour ResourcesBericht 2. Quartal 2026
Zacatecas SilverBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

