Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.11.2025

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Adler Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|BayWa (vinkuliert)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Deutsche Beteiligungs AG
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Energy Plug Technologies
|Bericht 1. Quartal 2026
|First Hydrogen
|Bericht 2. Quartal 2026
|Giant Mining
|Bericht 1. Quartal 2026
|Glenstar Minerals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Kernel Holding
|Bericht 1. Quartal 2026
|MPC Container Ships
|Bericht 3. Quartal 2025
|Mustang Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|PanGenomic Health
|Bericht 3. Quartal 2025
|Quantum eMotion
|Bericht 3. Quartal 2025
|sino
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Volatus Aerospace Inc
|Bericht 3. Quartal 2025
|Vortex Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
