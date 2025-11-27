W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.11.2025

onvista · Uhr
Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Adler GroupBericht 3. Quartal 2025
BayWa (vinkuliert)Bericht 3. Quartal 2025
Deutsche Beteiligungs AGBericht Geschäftsjahr 2025
Energy Plug TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
First HydrogenBericht 2. Quartal 2026
Giant MiningBericht 1. Quartal 2026
Glenstar MineralsBericht 1. Quartal 2026
Kernel HoldingBericht 1. Quartal 2026
MPC Container ShipsBericht 3. Quartal 2025
Mustang EnergyBericht 3. Quartal 2025
PanGenomic HealthBericht 3. Quartal 2025
Quantum eMotionBericht 3. Quartal 2025
sinoBericht Geschäftsjahr 2025
Volatus Aerospace IncBericht 3. Quartal 2025
Vortex EnergyBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

