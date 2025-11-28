US-Anleihen: Kursverluste
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 113,42 Punkte. Beim Handel an der Terminbörse CME in Chicago kam es aufgrund einer technischen Panne zu einem vorübergehenden Ausfall. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.
Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" früher als sonst./jsl/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße