W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Anleihen: Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 113,42 Punkte. Beim Handel an der Terminbörse CME in Chicago kam es aufgrund einer technischen Panne zu einem vorübergehenden Ausfall. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" früher als sonst./jsl/he

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverlustegestern, 17:37 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverlusteheute, 11:02 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen: Kaum bewegtgestern, 08:33 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden