US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 113,42 Punkte. Beim Handel an der Terminbörse CME in Chicago kam es aufgrund einer technischen Panne zu einem vorübergehenden Ausfall. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" früher als sonst./jsl/he