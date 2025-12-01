EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

01.12.2025 / 12:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis zum 28. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 509.232 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
24. November 202529840,662212.117,34AQEU
24. November 20254.93740,6907200.889,94CEUX
24. November 202515840,79006.444,82TQEX
24. November 202528.92641,06741.187.916,13XETA
25. November 202515.91341,2981657.176,47XETA
26. November 202513.76041,2663567.823,60CEUX
26. November 2025139.24041,29085.749.337,38XETA
27. November 202515.00041,1955617.932,85CEUX
27. November 2025141.00041,16915.804.849,10XETA
28. November 202520.00041,2384824.768,02CEUX
28. November 2025130.00041,22655.359.446,25XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 8.517.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

01.12.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
2238222 01.12.2025 CET/CEST

