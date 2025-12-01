EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 45. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 wurden insgesamt 10.888 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen in Stück
|Gewichteter Durchschnittskurs [EUR]
|24.11.2025
|2.275
|92,7296
|25.11.2025
|2.205
|95,5986
|26.11.2025
|2.158
|97,7574
|27.11.2025
|2.163
|97,5495
|28.11.2025
|2.087
|101,1018
Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum
vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 28. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 624.489 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.
