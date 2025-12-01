Trump-Favorit Asfura führt bei Präsidentschaftswahl in Honduras

Tegucigalpa, 01. Dez (Reuters) - Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Nasry Asfura führt bei der Präsidentschaftswahl in Honduras.

Nach vorläufigen Ergebnissen kommt der Kandidat der konservativen Nationalpartei nach Auszählung von 34 Prozent der Stimmen auf 41 Prozent, wie die Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. An zweiter Stelle liegt demnach Salvador Nasralla von der Liberalen Partei (PLH) mit rund 39 Prozent, gefolgt von Rixi Moncada von der Regierungspartei Libre mit 20 Prozent. Für den Sieg bei der Wahl für die Amtszeit von 2026 bis 2030 genügt eine einfache Mehrheit.

Die Abstimmung fand in einem stark polarisierten Klima statt, in dem sich die drei führenden Kandidaten gegenseitig möglichen Betrug vorwarfen. Auch US-Präsident Donald Trump schaltete sich in den Wahlkampf ein und sprach sich im Vorfeld für Asfura aus. Wenn dieser nicht gewinne, würden die USA "kein gutes Geld mehr nachwerfen", schrieb er in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social am Freitag.

Trump kündigte zudem an, den früheren honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernandez zu begnadigen. Dieser verbüßt in den USA eine 45-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und Waffendelikten. Hernandez, der von 2014 bis 2022 Präsident war und ebenfalls der Nationalpartei angehörte, galt während seiner Amtszeit als wichtiger Verbündeter der USA und erhielt umfangreiche US-Hilfe für die Drogenbekämpfung. Die US-Staatsanwaltschaft warf ihm jedoch vor, Honduras als "Drogen-Staat" geführt zu haben.

