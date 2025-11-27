W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Am US-Feiertag

Oracle, Alphabet, Nvidia: Frische Analysen im KI-Sektor

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Puma, Deutsche Börse, ASML, Deere, Boeing, Robinhood, Uber, Oracle, Alphabet, Nvidia.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Oracle – Analysten verteidigen die Aktie

Die Wall Street bleibt überraschend optimistisch, obwohl die Aktie zuletzt deutlich Federn ließ. Warum die Experten jetzt eine Neubewertung ins Spiel bringen – und welche Details besonders aufmerksam machen sollten. 

Alphabet – Was Googles mögliche TPU-Deals bedeuten könnten

Neue Prognosen zur Rolle von Spezialchips, mögliche externe Verkäufe und ein Blick auf die Frage, ob Google damit eine zusätzliche Wachstumsquelle erschließt. Was steckt hinter dem frischen Analysteninteresse? 

Nvidia – Starke Data-Center-Dynamik & neue Konkurrenz-Gerüchte

Ein außergewöhnlich hohes Nachfrageumfeld trifft auf neue Marktgerüchte. Warum Analysten trotz turbulenter Schlagzeilen klar auf strukturelles Wachstum setzen – und welche Punkte besonders spannend sind.  

