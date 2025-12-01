W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Tochterunternehmen

VW-Finanzsparte bekommt neuen Chef

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: JHVEPhoto/Shutterstock.com

Bei der VW-Tochter Volkswagen Financial Services AG (VWFS) kommt es an der Spitze zu einem Wechsel. Anthony Bandmann werde Anfang 2026 den Vorstandsvorsitz des Finanzdienstleisters von Christian Dahlheim übernehmen, wie die Volkswagen Financial Services AG am Montag in Braunschweig mitteilte. Bandmann ist bei der VW-Tochter seit Oktober 2021 als Vorstand für Vertrieb und Marketing zuständig. Der scheidende Dahlheim wird neuer Unternehmenschef beim niederländischen Mobilitätsunternehmen Pon Holdings mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern.

"Mit Anthony Bandmann übernimmt ein erfahrener Topmanager mit großer Vertriebs-, Finanzdienstleistungs- und Bankexpertise den Vorstandsvorsitz der Volkswagen Financial Services AG", sagte VWFS-Aufsichtsratschef Arno Antlitz, der auch Finanzchef der Volkswagen AG ist. Über einen Nachfolger für den Vorstandsposten von Bandmann will das Unternehmen "zu gegebener Zeit" informieren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

dailyAktien: Tesla Motors – Auf dem Weg zur Zielzone
g​n​u​b​r​e​W
heute, 09:30 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyAktien: Tesla Motors – Auf dem Weg zur Zielzone
Bewertung verdreifacht
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems28. Nov. · Reuters
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden