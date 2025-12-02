Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht etwas Boden gut - Bayer-Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Auftakt in den Börsenmonat Dezember hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent auf 23.710,86 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte stieg letztlich um 0,16 Prozent auf 29.523,67 Zähler.

Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sieht den Dax gegenwärtig in einem "zähen Seitwärtsmodus". Der Index halte sich zwar stabil oberhalb einer Unterstützungszone bei 23.500 Punkten, doch fehlten nach wie vor frische Impulse.

Woher der Dax in den verbleibenden drei Wochen des Jahres die Kraft für eine erhoffte Jahresend-Rally nehmen solle, sei aktuell nicht abzusehen, bemerkte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. "Am Ende dürfte es wohl nur ein Frieden in der Ukraine richten, über den in den kommenden Stunden und Tagen intensiv verhandelt werden dürfte - Ausgang offen."

Für Furore sorgte die Bayer-Aktie , die auf den höchsten Stand seit Anfang 2024 nach oben schnellte und am Ende gut 12 Prozent an Wert gewann. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein positives Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Berufungsgerichten. Damit könnte der Konzern die Causa Glyphosat perspektivisch wohl weitgehend abhaken./edh/mis