Bauministerin will trotz Mutterschutzes über Rente abstimmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwangere Bauministerin Verena Hubertz will trotz ihres Mutterschutzes an einer Abstimmung über das Rentenpaket im Bundestag teilnehmen. Bei wichtigen Entscheidungen werde sie nach Möglichkeit dabei sein, "das ist für die Rentenabstimmung der Fall", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Focus" berichtet.

Die SPD-Politikerin ist seit Monatsbeginn im Mutterschutz. An anderen Abstimmungen plane sie nach jetzigem Stand während dieser Zeit aber nicht teilzunehmen, sagte ihr Sprecher. Bei der für Freitag geplanten Abstimmung über das Rentenpaket braucht die schwarz-rote Koalition womöglich jede Stimme - denn Politiker aus der Jungen Gruppe der Union erwägen es abzulehnen. Damit wackelt die Zwölf-Stimmen-Mehrheit der Koalition./tam/DP/nas