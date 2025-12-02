EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
02.12.2025 / 11:15 CET/CEST
Im Zeitraum vom 01.Dezember 2025 bis einschließlich 01.Dezember 2025, wurden insgesamt 19.656 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
01.12.202519.656218,01934.285.387,36XETR
Gesamt19.656218,01934.285.387,36 

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
