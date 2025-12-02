IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier durchteuft 16,2 g/t Au auf 3,5 m, enthalten in 11,0 m mit 5,9 g/t Au, bei Contact (Cadillac) und erweitert mehrere hochgradige Goldzonen in Oberflächennähe

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier durchteuft 16,2 g/t Au auf 3,5 m, enthalten in 11,0 m mit 5,9 g/t Au, bei Contact (Cadillac) und erweitert mehrere hochgradige Goldzonen in Oberflächennähe

Val-dOr, Quebec, 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, die fünfte Charge von Ergebnissen aus dem Contact Sector, genauer gesagt der North Contact Zone (NCZ), im Rahmen seines vollständig finanzierten 100.000 m umfassenden Bohrprogramms (2 Bohrgeräte) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac in Val-dOr (Abitibi, Quebec) bekannt zu geben. Die NCZ besteht aus drei parallelen hochgradigen Goldzonen: NCZ1, NCZ2 und NCZ3, die jeweils ca. 50 m voneinander entfernt liegen.

Strategische Höhepunkte aus dem Contact Sector

Bohrergebnisse aus der NCZ (Abbildungen 1 & 2)

- CA25-551 durchteufte 16,2 g/t Au auf 3,5 m, enthalten in 11,0 m mit 5,9 g/t Au (NCZ3).

- CA25-546 durchteufte 57,8 g/t Au auf 0,5 m, enthalten in 2,0 m mit 16,1 g/t Au (NCZ3).

- CA25-544 durchteufte 1,0 g/t Au auf 16,0 m (NCZ3).

- CA25-546 durchteufte 29,7 g/t Au auf 0,7 m (NCZ1).

- CA25-551 durchteufte 11,6 g/t Au auf 1,0 m (NCZ2).

Bedeutung für die Investoren

- Anhand der jüngsten Bohrergebnisse wird das Vorkommen eines oberflächennahen und weitläufigen Mineralisierungssystems (400 m Streichlänge, 300 m Tiefe), das aus mehreren geschichteten hochgradigen Goldzonen mit beachtlichen Gehalten, Mächtigkeiten und Kontinuität besteht, erneut bestätigt.

- Die neu identifizierte Verwerfungszone Héva bestätigt, dass das Goldsystem nach wie vor robust und in alle Richtungen offen ist, was ein beträchtliches Erweiterungspotenzial nahelegt.

- Die NCZ ist angesichts des freiliegenden Grundgesteins, der geringen Deckschicht (5 m) und der Nähe zu einer ganzjährig befahrbaren Zugangsstraße (250 m Entfernung) ein überaus strategisches Asset für ein mögliches Tagebaukonzept.

Nächste Schritte

- Die bevorstehenden Explorationsbohrungen sollen mehrere neue vorrangige regionale Ziele im Streichen des Contact Sector erproben, die von eingehenden strukturellen und geologischen Modellen und VRIFYs KI-gesteuerter Zielermittlung gestützt sind. Alles in allem verstärkt dies das Potenzial für zusätzliche Goldentdeckungen.

- Durchführung von Arbeiten im neuen Nordeau Sector, wo bereits erste mineralisierte Vorkommen identifiziert wurden, die jedoch nicht ausreichend erprobt und definiert sind. Es sind weitere Bohrungen geplant, um das geologische Modell deutlich zu verfeinern und die Goldanreicherung zu bestimmen.

Die heute veröffentlichte vierte Charge von Ergebnissen aus der NCZ hat erneut unsere Erwartungen übertroffen und die Stärke und Kontinuität dieses hochgradigen Goldsystems bestätigt. Sie bekräftigt überdies die strategische Bedeutung einer Fokussierung unserer Explorationsbemühungen auf diesen Sektor. Ein erweitertes Bohrprogramm im Contact Sector ist eindeutig gerechtfertigt, um sein Goldpotenzial genauer zu bewerten. - Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

Es wird deutlich, dass die neu identifizierte Verwerfungszone Héva eine äußerst vielversprechende Wachstumschance bietet. Bereits die ersten Bohrlöcher mehr als 500 m östlich der NCZ enthielten sichtbares Gold, was die Kontinuität und den möglichen Umfang des Korridors bestätigt. Die ersten Ergebnisse der regionalen Bohrungen sind sehr ermutigend und da nach wie vor nach Osten Bodenflächen über 5 km erprobt werden müssen, ist das Potenzial für zusätzliche Goldentdeckungen in diesem Sektor beträchtlich. - Ronan Deroff, Vice President Exploration von Cartier.

Abbildung 1: Lageplan sowie Quer- und Längsschnitte des Contact Sector

Abbildung 2: Fotos des Bohrkerns aus Bohrloch CA25-551

Tabelle 1: Beste Analyseergebnisse der Bohrungen im Contact Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge ** (m) Au (g/t) vertikale Tiefe (m) Zone

ungeschnitten

CA25-535 327,0 328,0 1,0 17,0 315 NCZ3

CA25-540 28,0 32,0 4,0 2,5 25 NCZ2

einschließlich 29,0 30,0 1,0 5,2

CA25-541 91,0 93,0 2,0 3,6 65 NCZ3

einschließlich 92,0 93,0 1,0 6,1

CA25-544 101,0 117,0 16,0 1,0 105 NCZ3

CA25-546 38,0 38,7 0,7 29,7 40 NCZ1

und 106,5 108,5 2,0 16,1* 105 NCZ3

einschließlich 107,3 107,8 0,5 57,8*

CA25-548 116,9 121,0 4,1 2,2 95 NCZ1

CA25-549 136,0 138,0 2,0 2,7 120 NCZ1

und 201,0 211,0 10,0 1,1 180 NCZ3

CA25-550 187,9 189,0 1,1 6,5 180 NCZ2

CA25-551 188,0 189,0 1,0 5,5* 180 NCZ1

und 210,0 211,0 1,0 11,6 205 NCZ2

und 250,0 261,0 11,0 5,9 250 NCZ3

einschließlich 250,0 253,5 3,5 16,2

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel der Abschnitte werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 60 bis 85 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Contact Sector

Der Contact Sector ist ein sehr vielversprechendes Gebiet, das die North Contact Zone (NCZ) und mehrere neu definierte hochprioritäre Bohrziele umfasst.

Die NCZ liegt entlang eines ost-westlich verlaufenden, stark gescherten Korridors (Verwerfungszone Héva), ca. 900 m nördlich der Verwerfungszone Cadillac, und tritt an der Kontaktstelle zwischen den mafischen bis intermediären Vulkangesteinen (Basalt bis Andesit) im Hangenden der Louvicourt-Gruppe und den turbiditischen Sedimentgesteinen (Wacke-Tonstein) im Liegenden der Cadillac-Gruppe auf. Dieser lithologische Kontakt ist ein günstiger Horizont für den Fluss hydrothermaler Flüssigkeiten, der wahrscheinlich mit synvulkanischen Goldablagerungen in Zusammenhang steht.

Die NCZ ist durch mindestens drei subparallele Zonen mit Goldanreicherung definiert, die typischerweise und in erster Linie mit einer feinkörnigen und eingesprengten Arsenopyrit-Pyrrhotin-Mineralisierung mit durchdringender Biotit-Chlorit-Karbonat-Alteration in Zusammenhang stehen. Sie werden von späten Rauchquarzgängen und Erzgang-Stockwerken mit sichtbarem Gold durchkreuzt. Stellenweise treten Begleitminerale wie Sphalerit, Galenit und Turmalin auf.

Meilensteine des Explorationsprogramms 2025 bis 2027

100.000 m umfassendes Bohrprogramm (3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2027)

Im Zuge des ambitionierten 600 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms sollen sowohl bekannte Goldzonen erweitert und neue oberflächennahe potenzialreiche Ziele erprobt werden. Das Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac zu erschließen. Es gilt anzumerken, dass die kürzliche Konsolidierung dieses großen Grundbesitzes durch Cartier erstmals seit mehr als 90 Jahren die einzigartige Möglichkeit für eine uneingeschränkte Exploration bietet.

Grundlegende Umweltstudien und wirtschaftliche Bewertung des Abraums aus der Mine Chimo (3. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026)

Die Grundlagenstudien werden in zwei separate Teile gegliedert: 1) grundlegende Desktop-Umweltstudien und 2) eine erste geochemische Umweltcharakterisierung. Diese ersten Grundlagenstudien werden ein umfassendes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen vermitteln und zur Umsetzung von Betriebsabläufen führen, die die Umweltauswirkungen verringern, aber zugleich das Wirtschaftspotenzial des Projekts optimieren. Ergänzend zu diesen Studien wird auch eine erste Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials des Abraums der ehemaligen Mine Chimo durchgeführt, um zu ermitteln, ob hieraus eine wirtschaftliche Menge Gold gewonnen werden kann.

Metallurgisches Probenahme- und Untersuchungsprogramm (4. Quartal 2025 bis 1. Quartal 2026)

Das metallurgische Untersuchungsprogramm soll der Definition der erwarteten Goldgewinnungsraten und der Verbesserung der historischen Ergebnisse aus der Lagerstätte Chimo dienen. Außerdem werden zum ersten Mal Daten zur metallurgischen Gewinnung für die Satellitenlagerstätten East Chimo und West Nordeau, für die keine früheren Daten vorliegen, erhoben. Im Rahmen dieses umfassenden Programms wird das mineralisierte Material charakterisiert, das Goldgewinnungspotenzial bestimmt und die optimale Mahlgröße bestätigt, sodass das effizienteste und kostengünstigste Verfahrensfließbild erarbeitet werden kann. Die erhobenen Daten werden die optimierte Projekterschließung unmittelbar unterstützen und haben das Potenzial, die Investitions- und Betriebskosten in bedeutendem Maße zu senken und zugleich die Umweltauswirkungen zu verringern.

Durchführung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (4. Quartal 2025 bis 1. Quartal 2026)

Im Rahmen der bevorstehenden aktualisierten Goldressourcenschätzung werden zum ersten Mal alle mineralisierten Zonen auf dem gesamten Projekt berücksichtigt, was ein vollständigeres Bild seines Wachstumspotenzials vermitteln sollte. Bei diesem Update wird die aktuelle Ressource mit dem Datenmaterial aus mehr als 52.000 Metern Bohrungen, die Cartier zwischen 2022 und 2024 absolvierte, sowie den gesamten Daten aus dem historischen Konzessionsgebiet East Cadillac zusammengeführt.

Tabelle 2: Koordinaten der Bohrstandorte im Contact Sector

Bohrloch-Nr. UTM Easting (m) UTM Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (°) Neigung (°) Bohrlochlänge (m)

CA25-540 335448 5320085 366 205 -47 132

CA25-541 335448 5320085 366 153 -45 114

CA25-542 335448 5320085 366 166 -71 147

CA25-543 335527 5320083 365 180 -45 120

CA25-544 335527 5320083 365 203 -69 177

CA25-546 335647 5320071 361 221 -65 171

CA25-548 335534 5320170 367 197 -52 240

CA25-549 335534 5320170 367 203 -62 270

CA25-550 335534 5320170 367 203 -71 312

CA25-551 335534 5320170 367 173 -78 375

Tabelle 3: Detaillierte Analyseergebnisse der Bohrungen im Contact Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge** (m) Au (g/t) vertikale Tiefe (m) Zone

ungeschnitten

CA25-540 28,0 32,0 4,0 2,5 25 NCZ2

einschließlich 28,0 29,0 1,0 2,6

einschließlich 29,0 30,0 1,0 5,2

einschließlich 31,0 32,0 1,0 1,5

und 85,0 86,0 1,0 4,6 60 NCZ3

CA25-541 29,0 33,0 4,0 1,8 25 NCZ2

einschließlich 29,0 30,0 1,0 1,9

einschließlich 30,0 31,0 1,0 1,8

einschließlich 32,0 33,0 1,0 2,8

und 91,0 93,0 2,0 3,6 65 NCZ3

einschließlich 91,0 92,0 1,0 1,1

einschließlich 92,0 93,0 1,0 6,1

CA25-542 28,0 30,0 2,0 1,9 30 NCZ1

einschließlich 28,0 29,0 1,0 2,2

einschließlich 29,0 30,0 1,0 1,5

und 51,0 52,0 1,0 1,0 50 NCZ2

und 53,0 54,0 1,0 1,7

CA25-543 31,0 32,0 1,0 1,2 25 NCZ1

und 51,0 52,0 1,0 1,1 40 NCZ2

und 73,0 74,0 1,0 2,2 55 NCZ3

und 86,0 87,0 1,0 1,2 65

CA25-544 26,0 27,0 1,0 1,2 25 -

und 42,0 43,0 1,0 1,8 45 NCZ1

und 55,0 56,0 1,0 1,5 55 NCZ2

und 101,0 117,0 16,0 1,0 105 NCZ3

einschließlich 101,0 102,0 1,0 2,8

einschließlich 102,0 103,0 1,0 2,0

einschließlich 111,0 112,0 1,0 1,2

einschließlich 112,0 113,0 1,0 1,7

einschließlich 113,0 114,0 1,0 2,4

einschließlich 116,0 117,0 1,0 3,9

CA25-546 38,0 38,7 0,7 29,7 40 NCZ1

und 106,5 108,5 2,0 16,1* 105 NCZ3

einschließlich 106,5 107,3 0,8 1,0

einschließlich 107,3 107,8 0,5 57,8*

einschließlich 107,8 108,5 0,7 3,7

und 119,0 120,0 1,0 1,1 120

und 121,0 122,0 1,0 1,0

und 124,0 124,7 0,7 1,9

CA25-548 116,9 121,0 4,1 2,2 95 NCZ1

einschließlich 116,9 118,0 1,1 2,7

einschließlich 119,0 120,0 1,0 4,3

einschließlich 120,0 121,0 1,0 1,2

und 173,0 174,0 1,0 1,4 135 NCZ3

und 174,0 175,0 1,0 1,8

CA25-549 136,0 137,0 1,0 4,5 120 NCZ1

und 137,0 138,0 1,0 1,0

und 153,6 154,5 0,9 1,1 135 NCZ2

und 191,0 192,0 1,0 3,6 165 NCZ3

und 201,0 211,0 10,0 1,1 180

einschließlich 201,0 202,0 1,0 1,3

einschließlich 203,0 204,0 1,0 2,9

einschließlich 204,0 204,5 0,5 1,4

einschließlich 208,0 209,0 1,0 4,7

CA25-550 163,0 164,2 1,2 2,3 155 NCZ1

und 187,9 189,0 1,1 6,5 180 NCZ2

und 263,9 264,7 0,8 2,3 245 NCZ3

CA25-551 183,0 189,0 6,0 1,3* 180 NCZ1

einschließlich 183,0 184,0 1,0 1,5

einschließlich 188,0 188,5 0,5 5,8*

einschließlich 188,5 189,0 0,5 5,3

und 201,0 202,0 1,0 1,1 195 -

und 210,0 211,0 1,0 11,6 205 NCZ2

und 250,0 261,0 11,0 5,9 250 NCZ3

einschließlich 250,0 251,0 1,0 34,0

einschließlich 251,0 251,7 0,7 3,5

einschließlich 251,7 252,5 0,8 3,7

einschließlich 252,5 253,5 1,0 17,3

einschließlich 253,5 254,0 0,5 1,5

einschließlich 255,0 256,0 1,0 1,0

einschließlich 256,0 257,0 1,0 1,5

einschließlich 257,0 258,0 1,0 1,0

einschließlich 259,0 260,0 1,0 1,4

einschließlich 260,0 261,0 1,0 2,0

und 268,0 269,0 1,0 1,3 265

und 274,0 275,0 1,0 1,2

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel der Abschnitte werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 60 bis 85 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm

Der Bohrkern aus dem Projekt Cadillac mit NQ-Durchmesser wird nach Erhalt von der Bohranlage von den Geologen von Cartier beschrieben und beprobt. Der Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte gekennzeichnet, verpackt und zur Analyse eingereicht wird, während die andere Hälfte zur späteren Referenz und Überprüfung in den Kernlagereinrichtungen von Cartier in Val-dOr (Quebec) aufbewahrt wird. Im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programms gibt Cartier vor dem Versand in regelmäßigen Abständen Leerproben und zertifizierte Referenzmaterialien (Standards) in die Probencharge, um die Laborleistung und die Analysegenauigkeit zu überwachen.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Goldanalyse an das Analyselabor von MSALABS in Val-dOr (Quebec) überstellt. Die gesamte Probe wird getrocknet und zerkleinert (70 % auf kleiner als 2 Millimeter). Die Goldanalyse wird an einer Teilprobe von etwa 500 g unter Verwendung der Chrysos Photon AssayTM-Technologie durchgeführt, bei der der Goldgehalt schnell und zerstörungsfrei anhand hochenergetischer Röntgenstrahlung mit Gammadetektion analysiert wird.

Alternativ werden die Proben zur Aufbereitung und Goldanalyse an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Val-dOr bzw. Ste-Germaine-Boulé, beide in Quebec, geschickt. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert (90 % auf kleiner als 2 Millimeter) und 250 g werden pulverisiert (90 % auf kleiner als 0,07 Millimeter). Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), wobei die Nachweisgrenze bei bis zu 10.000 ppb liegt. Proben, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Auswertung erneut analysiert, um die hochgradigen Werte genau zu bestimmen.

Sowohl MSALABS als auch Actlabs sind nach ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert und wenden branchenübliche QA/QC-Protokolle an. Ihre internen Qualitätskontrollprogramme umfassen die Verwendung von Leer- und Doppelproben sowie zertifizierten Referenzmaterialien in bestimmten Abständen mit festgelegten Akzeptanzkriterien, um die Datenintegrität und analytische Präzision sicherzustellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-dOr. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) belegte unter Verwendung eines Goldpreises von 1.750 US$ pro Unze die Wirtschaftlichkeit eines 2-km-Teilabschnitts - verglichen mit den gesamten 15 km, die Gegenstand des 100.000 m umfassenden Bohrprogramms sein werden - und ergab eine durchschnittliche Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr für eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren. Die angedeuteten Ressourcen werden auf 720.000 Unzen (7,1 Millionen Tonnen mit 3,1 g/t Au) geschätzt, die vermuteten Ressourcen auf 1.633.000 Unzen (18,5 Millionen Tonnen mit 2,8 g/t Au). Bitte konsultieren Sie den NI 43-101-konformen Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions mit Gültigkeit zum 29. Mai 2023.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen, nachweisliche Explorationserfolge und sämtliche Mittel für die Durchführung eines Programms, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

