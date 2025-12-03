W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 300 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245,20 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern bleibt auch Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson in ihrem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend. Bei den Heidelbergern gebe es einige Hebel für Gewinnpotenzial, die die Neubewertungsstory weiterschreiben dürften. Das insgesamt größte Kurspotenzial sieht sie allerdings bei Saint Gobain./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Heidelberg Materials

