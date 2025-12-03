EQS-Adhoc: Nakiki SE beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage: Einstieg deutscher und internationaler Investoren zur Unterstützung der Bitcoin-Treasury-Strategie

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Nakiki SE beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage: Einstieg deutscher und internationaler Investoren zur Unterstützung der Bitcoin-Treasury-Strategie



03.12.2025 / 16:09 CET/CEST

Frankfurt am Main, 03. Dezember 2025 – Der Vorstand der Nakiki SE („Nakiki“), hat heute auf Grundlage des genehmigten Kapitals 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 5.787.703 soll hierbei um bis zu EUR 686.000 auf bis zu EUR 6.473.703 durch Ausgabe von bis zu 686.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht („Kapitalerhöhung“). Der Ausgabebetrag je Neuer Aktie beträgt EUR 1,00.

Die neuen Aktien werden ausschließlich gegen Sacheinlagen in Form der Einbringung von Darlehensforderungen gewährt. Die jeweiligen Darlehensbeträge entsprechen den rechnerischen Nennbeträgen der zugeteilten Neuen Aktien.

Zu den Zeichnern der Kapitalerhöhung zählen unter anderem die Bitcoin Hotel LLC, USA, sowie weitere deutsche und internationale Investoren. Die Bitcoin Hotel LLC wird von dem Bitcoin-Experten Marc Guilliard vertreten, der Nakiki bereits strategisch bei der Positionierung als Bitcoin Treasury Company berät.

Mit der Einbringung der Darlehen in Eigenkapital stärkt Nakiki die Eigenkapitalbasis und reduziert gleichzeitig die Finanzverbindlichkeiten.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt der Eintragung in das Handelsregister.

Nakiki SE

Der Vorstand

Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):

Telefon: +49 69 8700 764 30

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

www.nakikifinance.com



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300

