Gold & Silber stark | Dezember saisonal gut | PMI's schwach

Die US-Aktienfutures starten schwach in den Dezember. Der Dow Jones fällt rund 0,4 Prozent, S&P 500 und Nasdaq 100 geben 0,6 beziehungsweise 0,9 Prozent nach.



Besonders unter Druck stehen die großen Tech-Werte. Nvidia, AMD und Broadcom verlieren vorbörslich jeweils mehr als ein Prozent – der KI-Sektor bleibt hochvolatil. Eine Ausnahme ist Synopsys: Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent, nachdem Nvidia eine Investition von zwei Milliarden Dollar bekanntgegeben hat, um die gemeinsame Entwicklung bei Chipdesign und KI zu beschleunigen.



Auch Bitcoin rutscht erneut deutlich ab. Die Kryptowährung fällt um mehr als fünf Prozent und notiert wieder unter 87.000 Dollar. Bereits im November war Bitcoin kurzzeitig unter die Marke von 90.000 Dollar gefallen und kämpft seitdem mit einer stabilen Bodenbildung.



Rückblickend war der November trotz eines starken Thanksgiving-Schubs insgesamt volatil. S&P 500 und Dow konnten den Monat leicht im Plus beenden, während der Nasdaq ein Minus von 1,5 Prozent verzeichnete und damit erstmals seit sieben Monaten seine Aufwärtsserie unterbrach.



Gleichzeitig spricht die Saisonalität für einen freundlichen Start in den Dezember. Historisch gehört der Monat zu den stärksten im Jahr, im Durchschnitt steigt der S&P 500 um etwas mehr als ein Prozent. Marktbeobachter verweisen zudem auf eine gestiegene Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember, was die Stimmung zuletzt etwas stabilisiert hat.



