EQS-News: Cango Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

DALLAS, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 1. Dezember hat Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") seine ungeprüften Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2025 endete, bekannt gegeben.

Finanzielle und betriebliche Höhepunkte im dritten Quartal 2025

Die Gesamteinnahmen beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 224,6 Millionen USD, was einem Anstieg von 60,6 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025 entspricht. Die Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining-Geschäft lagen im dritten Quartal 2025 bei 220,9 Millionen USD.

Die Betriebseinnahmen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 43,5 Millionen USD und der Nettogewinn auf 37,3 Millionen USD. Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2025 betrug 80,1 Millionen USD.

Die durchschnittliche Betriebs-Hash-Rate ist von 40,91 EH/s im Juli auf 44,85 EH/s im September gestiegen und hat sich im Oktober weiter auf 46,09 EH/s verbessert, wobei die Effizienz über 90 % lag. Das lag vor allem an Umzügen von Mining-Anlagen, Verbesserungen im Betrieb und Upgrades der Mining-Hardware.

Im dritten Quartal wurden insgesamt 1.930,8 BTC abgebaut, durchschnittlich 21,0 BTC pro Tag, was einer Steigerung 37,5 % der Gesamtproduktion und 36,0 % der Tagesproduktion gegenüber dem zweiten Quartal 2025 entspricht.Die durchschnittlichen Kosten für das Mining, ohne die Abschreibung der Mining-Maschinen, lagen bei 81.072 USD pro BTC, mit Gesamtkosten von 99.383 USD pro BTC. Bis Ende September 2025 hatte das Unternehmen seit seinem Einstieg in die Bitcoin-Mining-Branche 5.810 BTC gemined.

Das Unternehmen beendete sein ADR-Programm und ging zu einer direkten Notierung an der NYSE über, um seine Kapitalstruktur zu optimieren, die Unternehmenstransparenz zu erhöhen und sich auf seinen strategischen Fokus auszurichten.

Paul Yu, Geschäftsleiter von Cango, sagte: „Dieses Quartal ist ein wichtiger Meilenstein. Es ist ein Jahr her, dass wir uns strategisch in einen Bitcoin-Miner verwandelt haben. Im dritten Quartal haben wir uns weiter auf unser Kerngeschäft Mining konzentriert und damit die Position von Cango als skalierender und operativ disziplinierter Bitcoin-Miner weiter gestärkt. Genauer gesagt haben wir 1.930,8 BTC gemined, was einem Durchschnitt von 21,0 BTC pro Tag entspricht. Während wir unser Kerngeschäft konsolidierten, haben wir auch unsere langfristige Strategie klargestellt: Aufbau eines globalen, verteilten KI-Rechnernetzwerks, das mit grüner Energie betrieben wird, mit Bitcoin-Mining als praktischer Vorstufe zu unseren Energie- und Berechnungsambitionen. In nächster Zeit werden wir die Marktdynamik weiterhin genau beobachten, unsere eingesetzte Leistung steuern und Partnerschaftsmodelle prüfen, um Marktrisiken zu mindern und die operative Stabilität zu erhöhen."

Investor Relations KontaktJuliet Ye, Leiterin der Kommunikationsabteilung

Cango Inc.

E-Mail: ir@cangoonline.com

