EQS-News: Focus Graphite ernennt den renommierten Batterie-Experten Dr. Sunho Kang zum Strategischen Berater für Zelltechnologie

Focus Graphite ernennt den renommierten Batterie-Experten Dr. Sunho Kang zum Strategischen Berater für Zelltechnologie



03.12.2025 / 11:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 3. Dezember 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von hochgradigen Flockengraphit-Lagerstätten und Innovator im Bereich Next-Generation-Lithium-Ionen-Batterietechnologien, freut sich, die Ernennung von Dr. Sunho Kang, Ph.D., zum Strategischen Berater für Batterietechnologie und -materialien bekanntzugeben.

Diese Ernennung folgt auf die Ankündigung vom 3. November 2025 über eine zugesagte Finanzierung in Höhe von 14,1 Mio. CAD durch Natural Resources Canada ("NRCan") im Rahmen der Global Partnership Initiative (GPI), welche die Entwicklung der ersten chemikalienfreien elektro-thermischen Graphit-Reinigungs-Demonstrationsanlage in Kanada unterstützt. Die Expertise von Dr. Kang steht in direktem Einklang mit den Plänen des Unternehmens, hochreine, batteriefähige Materialien aus den Lagerstätten Lac Knife und Lac Tetepisca zu kommerzialisieren.

Dr. Kang ist ein weltweit anerkannter Materialwissenschaftler und Industrieexperte im Batteriebereich mit 26 Jahren Erfahrung in führenden Forschungseinrichtungen, nationalen Laboratorien sowie globalen Batterie- und Elektrofahrzeugherstellern. Seine Fachgebiete umfassen Lithium-Ionen-Zelltechnik, Silizium-Anodenentwicklung, Kathodeninnovation, Trocken-Elektrodenfertigung und Fehleranalyse auf Ursachenebene.

Als ehemaliges Mitglied des Labors von Professor John B. Goodenough an der University of Texas at Austin und früherer Staff Scientist am Argonne National Laboratory hatte Dr. Kang leitende Positionen bei globalen Unternehmen wie Samsung SDI (Vizepräsident für Forschung und Produktentwicklung), Apple (Senior Manager) und der Volkswagen Group of America (Senior Vizepräsident für Batterietechnologie) inne.

In seiner Rolle bei Focus wird Dr. Kang fachliche Beratung zu Lithium-Ionen-Batterietechnologien leisten - einschließlich Materialauswahl, Zelldesign und Leistungsoptimierung -, während das Unternehmen seine Reinigungs- und Anodenmaterialstrategie vorantreibt. Er wird die Entwicklung und Prüfung von batteriefähigem Graphit und Siliziumkompositen unterstützen, zur Forschung und Entwicklung hochenergetischer Zellen für Dual-Use-Anwendungen (Verteidigung und zivile Nutzung) beitragen und die Implementierung sowie den Ausbau batterieanalytischer Testinfrastrukturen, einschließlich Next-Generation-Zellformate, leiten. Zudem wird Dr. Kang strategische Kooperationen mit Industrie, Hochschulen und nationalen Laboren identifizieren, zum Patent- und IP-Fahrplan des Unternehmens beitragen, die Entwicklung des Lieferantenökosystems und die technische Due Diligence im Zusammenhang mit Finanzierungs- und Partnerschaftsinitiativen unterstützen sowie potenzielle Abnahme- und Kommerzialisierungspfade weiterentwickeln.

"Bei Focus setzen wir darauf, Branchenführer einzubinden, die auf höchstem Niveau geliefert haben", sagte Jason Latkowcer, Vice President Corporate Development. "Die Ernennung von Dr. Kang stärkt unsere Downstream-Integrationsstrategie erheblich und verleiht unseren Reinigungs- und Batteriematerialprogrammen tiefgreifende technische Glaubwürdigkeit. Seine Erfahrung in Zellqualifizierung, Lieferantenökosystemen und Batteriematerialien der nächsten Generation verbessert unsere Fähigkeit, mit OEMs und Verteidigungspartnern zusammenzuarbeiten, und stellt sicher, dass unsere Batterieprüfprogramme effizient, koordiniert und technisch rigoros durchgeführt werden."

"Die Lagerstätten von Focus Graphite und der chemikalienfreie Reinigungsprozess besitzen ein starkes Potenzial für Next-Generation-Anodenmaterialien", sagte Dr. Kang. "Ich freue mich darauf, die Graphitproduktion im Upstream mit den Anforderungen von Zellherstellern im Downstream zu verbinden und die patentangemeldeten Batterietechnologien des Unternehmens zu unterstützen. Die Stärkung einer sicheren nordamerikanischen Graphitlieferkette ist entscheidend für fortschrittliche Energiespeicherung, insbesondere im Verteidigungs- und Automobilsektor. Ich bin erfreut, zur Kommerzialisierungsstrategie von Focus Graphite in diesen wichtigen Märkten beizutragen."

Im Rahmen seiner Tätigkeit wurden Dr. Kang 50.000 Aktienoptionen gewährt, ausübbar zu 0,60 CAD pro Aktie für fünf (5) Jahre gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Zusätzlich kann er eine Barvergütung für bestimmte Beratungsleistungen erhalten.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei zu 100 % eigenen Weltklasse-Graphitprojekten und hochmodernen Batterietechnologien. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten entwickelten hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist auf dem Weg, ein wichtiger Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungsmaterialindustrie zu werden.

Unser Projekt Lac Tetepisca stärkt unser Portfolio weiter und hat das Potenzial, zu einer der größten und höchstgradigen Graphitlagerstätten Nordamerikas zu gehören. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unser patentangemeldetes siliziumverstärktes sphäroidisiertes Graphit zur Verbesserung der Batterieeffizienz und -leistung.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette - vom Abbau bis zum Endprodukt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation voranzutreiben. Als nordamerikanisches Unternehmen sind wir der Sicherung einer widerstandsfähigen, lokal beschafften Versorgung kritischer Mineralien verpflichtet - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Unterstützung des Übergangs in eine nachhaltige Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

Geschäftsführer, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

Vizepräsident für Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Wörter wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, dienen der Identifizierung solcher Informationen und basieren auf aktuellen Annahmen des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen über die erwarteten Vorteile der GPI-Finanzierung durch NRCan; die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme der vorgeschlagenen elektro-thermischen Graphitreinigungs-Demonstrationsanlage; die erwarteten Beiträge von Dr. Sunho Kang als strategischer Berater; und den Fortschritt der Projekte Lac Knife und Lac Tetepisca in Richtung Genehmigung, Pilotversuche und potenzieller zukünftiger Produktion. Darüber hinaus umfasst sie Aussagen zur Fähigkeit des Unternehmens, hochreine Anodenmaterialien zu kommerzialisieren, Upstream- und Downstream-Operationen zu integrieren, technische und Abnahme-Partnerschaften aufzubauen und beide Projekte als strategische Beiträge zur kritischen Mineralien- und Batteriemateriallieferkette Quebecs und Nordamerikas zu positionieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Diese Risiken umfassen unter anderem Marktbedingungen, regulatorische Genehmigungen, wirtschaftliche Entwicklungen, die Fähigkeit, ausreichende Mittel zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit Exploration und Entwicklung sowie weitere in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf dem Stand des heutigen Datums. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, außer sofern gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund der bestehenden Risiken und Unsicherheiten sollten Anleger sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörde übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

News Source: Focus Graphite Inc.

03.12.2025 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



