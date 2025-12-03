EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will bis spätestens Ende 2027 vollkommen unabhängig von Erdgas aus Russland sein und jegliche Importe stoppen. Das sieht eine in Brüssel erzielte Einigung zwischen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments vor./tre/DP/zb
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Markegestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls