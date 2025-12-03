W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will bis spätestens Ende 2027 vollkommen unabhängig von Erdgas aus Russland sein und jegliche Importe stoppen. Das sieht eine in Brüssel erzielte Einigung zwischen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments vor./tre/DP/zb

