IRW-News: ACCESS Newswire: Omans 10-Jahres-Golden-Residency-Programm zieht globale Investoren an, die Stabilität und langfristigen Zugang suchen

MUSCAT, OM / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / Drei Monate nach seiner Einführung entwickelt sich das 10-jährige Golden Residency-Programm Omans zu einem der attraktivsten Wege für einen langfristigen Aufenthalt in der Region und stößt auf wachsendes Interesse bei Investoren, Unternehmern und international mobilen Familien, die Stabilität, transparente Vorschriften und strategischen Zugang zu wachstumsstarken Märkten suchen. Das im Rahmen der Oman Vision 2040 ins Leben gerufene Programm bietet einen strukturierten Rahmen für Investoren, die sich in einem Land, das sich als sicherer und global vernetzter Wirtschaftsknotenpunkt positioniert, stärker verwurzeln möchten.

Das Golden Residency-Programm gewährt berechtigten Antragstellern eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung im Gegenzug für eine Mindestinvestition von 520.000 US-Dollar in sieben klar definierten Bereichen. Dazu gehören der Besitz fertiggestellter Immobilien innerhalb integrierter Tourismuskomplexe, die Gründung eines in Oman registrierten Unternehmens, der Kauf von staatlichen Entwicklungsanleihen, die Investition in an der Muscat Stock Exchange notierte Wertpapiere oder die Anlage einer Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren bei einer lizenzierten omanischen Bank. Bewerber können sich auch qualifizieren, indem sie ein Unternehmen besitzen, das mindestens 50 omanische Staatsangehörige beschäftigt, oder durch eine Nominierung gemäß dem omanischen Gesetz über ausländische Kapitalinvestitionen, sofern das Kapital des Unternehmens die erforderliche Schwelle erreicht.

Ein charakteristisches Merkmal des Programms ist seine familienorientierte Ausrichtung. Genehmigte Bewerber können ihren Ehepartner und Kinder jeden Alters sponsern, zusätzliche Immobilien außerhalb von Tourismuszonen erwerben und bis zu drei Hausangestellte ohne lokalen Sponsor beschäftigen. Die Aufenthaltsgenehmigung umfasst auch Fast-Track-Einwanderungswege und erweiterte Besuchervisa für erweiterte Familienmitglieder. Diese Vorteile, die in vielen globalen Aufenthaltsprogrammen selten sind, positionieren Oman als ein Reiseziel, das langfristige Sicherheit sowie ein integratives, berechenbares Umfeld für Familien bietet.

Das Antragsverfahren ist vollständig digitalisiert, sodass Antragsteller weltweit Dokumente hochladen, Anträge verfolgen und direkt mit engagierten Kundenbetreuern in Kontakt treten können. Das Programm wird von Migrate World unterstützt, das Due-Diligence-Prüfungen und Umzugshilfe anbietet, um den Onboarding-Prozess an internationale Standards für Investorenmigration anzupassen. Das optimierte Modell spiegelt Omans umfassende institutionelle Bemühungen um Effizienz, Transparenz und einheitliche Investorendienstleistungen wider.

Die geografische Lage Omans an der Schnittstelle zwischen Asien, Afrika und dem Nahen Osten ist weiterhin ein zentraler Faktor für das weltweite Interesse. Mit Zugang zu mehr als 2,6 Milliarden Verbrauchern und direkten Verbindungen zu wichtigen Handelsrouten wird das Land zunehmend als stabile Basis für regionale Aktivitäten angesehen. Starke Regulierungsbehörden, langjährige politische Neutralität und eine der stabilsten Währungen der Welt stärken das Vertrauen der Investoren zusätzlich. Auch Indikatoren für die Lebensqualität tragen zur globalen Nachfrage bei, da Oman in Bezug auf Sicherheit, Klima und Kaufkraft zu den weltweit führenden Ländern zählt.

Beamte weisen darauf hin, dass das Programm bereits die nationalen Bemühungen ergänzt, Talente und Kapital in vorrangige Sektoren zu locken. Wege, die die Beschäftigung von omanischen Staatsangehörigen erfordern, unterstützen die Humankapitalziele des Landes, während obligatorische Audits die Governance und die Betriebsstandards der teilnehmenden Unternehmen stärken. Das frühe Interesse von Investoren an erneuerbaren Energien, Logistik, fortschrittlicher Fertigung, Tourismus und Bergbau steht in engem Einklang mit Omans Diversifizierungsagenda im Rahmen der Vision 2040.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den weltweiten Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen positioniert Oman sein Modell als langfristig, zuverlässig und partnerschaftlich ausgerichtet. Während andere regionale Initiativen stark auf kurzfristige Anreize setzen, findet Omans Ansatz - der auf regulatorischer Klarheit, wirtschaftlicher Stabilität und einer familienorientierten Ausrichtung basiert - in internationalen Investitionskreisen zunehmend Anerkennung. Drei Monate nach seiner Einführung deuten erste Indikatoren darauf hin, dass das Programm auf dem besten Weg ist, in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Motor für die Attraktivität Omans als Investitionsstandort zu werden.

Weitere Details und der vollständige Antragsprozess sind verfügbar unter: https://omanresidence.gov.om/

Über Invest OMAN:

Invest Oman ist das offizielle Portal des Sultanats für strategische Investitionen und bietet Investoren einen einheitlichen Zugang zu Möglichkeiten in vorrangigen Sektoren, die mit der Oman Vision 2040 in Einklang stehen. Die Plattform vereint mehr als 22 staatliche und private Einrichtungen unter einem Dach und bietet eine optimierte, transparente und investorenorientierte Erfahrung von der ersten Anfrage bis zur Projekterweiterung. Durch maßgeschneiderte Unterstützung, Branchenkenntnisse und ein vollständig digitales Dienstleistungsökosystem ermöglicht Invest OMAN globalen Investoren die Navigation durch den Gründungsprozess.

Invest Oman

news@investoman.om

QUELLE: Invest OMAN

