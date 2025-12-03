Pistorius: Arrow-System stärkt europäischen Pfeiler der Nato

BERLIN (dpa-AFX) - Mit der heute anstehenden Inbetriebnahme erster Elemente des neuen Raketenabwehrsystems Arrow 3 sieht Verteidigungsminister Boris Pistorius die Luftverteidigung Deutschlands und seiner Partner deutlich gestärkt. "Wir erlangen damit erstmals die Möglichkeit zur Frühwarnung und zum Schutz unserer Bevölkerung und Infrastruktur vor weitreichenden ballistischen Raketen. Mit dieser strategischen Fähigkeit, die im Kreis unserer europäischen Partner einmalig ist, sichern wir unsere zentrale Rolle im Herzen Europas", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Luftwaffe will am Mittag auf dem Luftwaffenstützpunkt Schönewalde/Holzdorf an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg die sogenannte Anfangsbefähigung des Systems erklären. Dies bedeutet nach Militärangaben, dass erste Systemanteile in Betrieb genommen werden: Radar, Startgeräte und geschultes Personal sind verfügbar, um den Schutzbetrieb in einem begrenzten Umfang aufzunehmen.

"Damit schützen wir also nicht nur uns, sondern auch unsere Partner. Wir stärken damit den europäischen Pfeiler der Nato und übernehmen ein Nato-Planungsziel", sagte Pistorius dazu. Deutschland übernehme Verantwortung.

Er dankte den israelischen und US-amerikanischen Partnern, die das System gemeinsam entwickelt haben, für die Unterstützung sowie den Soldaten sowie zivilen Mitarbeiten für ihren Einsatz und einen "Kraftakt". Pistorius erinnerte daran, dass der Vertrag über Arrow erst vor zwei Jahren geschlossen wurde./cn/DP/zb