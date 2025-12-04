Wall Street bewegt sich nach jüngster Erholungsrally kaum

Nach der Erholung auf Dreiwochenhochs ist die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus. Die Indizes starteten schwunglos in den Handel. Nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed geben sollte, mangelte es an Impulsen.

Im Ergebnis hielten sich die Kurse der New Yorker Leitindizes mit negativen Vorzeichen nah an ihren Vortagsschlussständen. Der Dow Jones Industrial lag nach einer halben Handelsstunde 0,1 Prozent tiefer bei 47.848 Punkten. Eine weitere Annäherung an den bisherigen Rekord von 48.431 Punkten gelang ihm also nicht.

Der marktbreite S&P 500 stand zuletzt mit 6.849 Punkten auf Vortagsniveau. Der Nasdaq 100 gab allerdings etwas klarer um 0,27 Prozent auf 25.538 Punkte nach, nachdem er zuletzt an sieben von acht Handelstagen mit Gewinnen geschlossen hatte.

"In den USA warten die Anleger nun zunächst auf die nächste Fed-Sitzung", schrieben die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe. Sie beziffern den Anteil der Experten, die in der kommenden Woche von einer Zinssenkung der Fed ausgehen, auf mittlerweile wieder 90 Prozent. In den vergangenen Tagen hatten Wirtschaftsdaten privater Institute daran nicht gerüttelt.